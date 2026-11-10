'싸게 팔아라' 압박…'쿠팡·배민' 과징금 6천억

<앵커>



쿠팡이츠와 배달의민족이 입점업체들에게 판매가 등을 강요했다가 6천3백억 원대 과징금을 물게 됐습니다. 가격 경쟁을 막아 결국 소비자 비용 부담을 키웠다는 것이 공정거래위원회의 판단입니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



배달 전문 야식 업체를 운영하는 김준형 씨.



쿠팡이츠 배달 수수료가 다른 앱보다 비싸서 2천 원 정도 음식값을 올려 받았더니 쿠팡 측에서 곧바로 압박해 왔다고 말합니다.



[김준형/야식업체 운영 : '(쿠팡이츠 판매가가) 2천 원이 높다' 이런 식으로 계속 전화가 하루에 한 통씩 왔었거든요. 문자 포함해서.]



공정위는 쿠팡이 2023년 7월부터 올해 1월까지 입점 식당들에게 경쟁 배달 앱보다 가격을 올려 받지 못하도록 강요했다고 적시했습니다.



이 말을 따르지 않으면 회원들에게 제공하는 무료 배달 대상에서 빼버리는 불이익을 줬습니다.



이 불이익을 받은 가게들은 하루 매출이 약 22만 원에서 9만 원으로 약 60% 줄어든 것으로 조사됐습니다.



쿠팡이츠에 이어 배민 역시 2024년 5월부터 지난해 10월까지 입점 업체들에 비슷한 행위를 한 것으로 조사됐습니다.



식당들이 두 배달 앱 중에 높은 가격을 기준으로 음식값을 맞추면서 높은 배달 수수료가 그대로 음식값 인상으로 이어지는 일종의 담합이 이뤄졌다는 것이 공정위 판단입니다.



[황원철/공정거래위원회 상임위원 : 입점업체들의 거래조건이 동조화되는 등 사실상 담합이 이루어진 것과 유사한 강력한 경쟁제한 효과를 초래하였습니다.]



배민은 자신들을 통하는 것보다 식당들이 직접 배달하는 게 더 빨랐는데도 더 느린 것처럼 표시했다가 추가 제재를 받았습니다.



공정위는 두 업체에 배달 앱 제재 사건 중에 역대 최고 규모인 6천3백억 과징금 부과 결정을 내렸습니다.



두 회사는 위법성이 없었다면서 소송 등 법적 대응을 검토한다는 입장입니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정, VJ : 정한욱)