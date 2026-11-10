미 민주 "관세 폐지"…한국 자동차·화장품 혜택 보나

<앵커>



미국 중간선거에서 상·하원을 장악한 민주당이 새 의회가 열리자마자 관세 정책을 바로 잡겠다고 나섰습니다. 우리 수출과 대미 투자에도 영향이 있을 것으로 보입니다.



보도에 정혜진 기자입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 수입품에 광범위하게 관세를 부과해서 물가를 치솟게 만든 것은 중간선거 주요 참패 요인으로 꼽힙니다.



미국 유권자 66%가 트럼프 관세 정책이 미국 경제에 해를 끼쳤다고 답했습니다.



민주당이 선거 승리 직후 최우선 과제로 꺼내 든 것도 관세 철폐입니다.



[제임스 탈라리코/민주당 텍사스 상원의원 당선자 (지난 4일) : 우리는 (트럼프) 관세를 폐지해야 합니다.]



민주당은 대통령이 의회 허락 없이 관세 부과를 못 하게 법을 고치고, 기업들이 관세를 피하려고 트럼프 측근들에게 뇌물을 주지 않았는지 조사할 계획입니다.



[하킴 제프리스/민주당 하원 원내대표 (어제) : 우리는 국민의 생활비 부담을 낮추기 위해 새 의회 첫 100일 동안 적극적으로 행동하겠습니다.]



트럼프 관세가 완화된다면 자동차 분야가 우선 수혜를 볼 수 있습니다.



현재 한국산 자동차와 부품에는 15%, 철강에는 50%의 관세가 붙고 있습니다.



현대차와 기아는 지난달 미국에서 10월 기준 역대 최다 판매를 기록했는데, 관세 부담이 줄어든다면 가격 경쟁력과 수익성이 더 높아질 수 있다는 분석입니다.



미국에서 급성장 중인 화장품 업계도 현재 12.5%인 관세 완화 여부를 예의주시하고 있고 가전과 배터리 등 분야도 혜택을 받을 수 있습니다.



하지만 트럼프 대통령은 선거 패배 이후에도 관세 300%를 다시 거론하면서 굽힐 기미를 보이지 않고 있습니다.



[조성대/한국무역협회 통상연구실장 : 트럼프 대통령은 이미 거부권(비토권)을 행사하겠다고 (했고요.) 관세의 실질적인 변화는 앞으로 의회와 행정부 간에 어떤 싸움을 해 나갈 것인가를 (지켜볼 필요가 있습니다.)]



또 미국 내 투자를 유도한다는 정책에 대해서는 민주당도 큰 이견이 없는 상황이어서 투자 압박이 단기간에 해소되기는 쉽지 않다는 분석입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 김진원)