스틸 미대사 "민감한 대화 책임감 있게 다루고 동맹 신뢰 지켜야"

▲ 미셸 스틸 주한 미 대사

미셸 스틸 주한미국대사는 한미동맹의 중요성을 거론하며 "우리는 (다음 세대를 위해) 약속을 이행하고, 민감한 대화들을 책임감 있게 다루며, 동맹의 토대인 신뢰를 지켜야 할 책임이 있다"고 말했습니다.최근 취임 100일을 맞은 스틸 대사는 주한미국대사관이 이를 기념해 9일 공개한 인터뷰 형식의 유튜브 동영상에서 "다음 세대에게 미래를 설계할 수 있는 안보를 제공"해야 한다며 이같이 강조했습니다.그는 '한미동맹이 왜 여전히 중요한지 묻는 한국의 청년에게 어떤 말을 해 주겠느냐'는 질문에 "가장 중요한 순간에 서로를 믿을 수 있다는 점에서 한미동맹은 중요하다"고 강조했습니다.스틸 대사는 취임 후를 돌아보며 "한국인들이 품은 희망과 우려, 한미관계가 자신들에게 어떤 의미인지 직접 들을 수 있었던 기회"라고 말했습니다.그는 "한미동맹 현대화, 경제적 기회의 확대, 역내 도전과제 해결을 위한 한국과의 협력" 등 세 가지를 대사로서의 목표로 꼽으며 "신뢰와 소통 없이는 어느 것도 이룰 수 없다"고 말했습니다.스틸 대사는 한국의 대미투자가 한국인에게 어떤 의미를 갖는지에 대해 "충분히 할 수 있는 질문"이라며 조선업 예시를 들어 "미국 조선소 경쟁력을 강화하고 한국 파트너 기업들에도 비즈니스 기회를 창출한다"며 "양국이 윈윈할 수 있다"고 강조했습니다.LG에너지솔루션이나 삼성SDI 등 미국에 투자하는 한국 배터리 업체들도 거론하면서 이들이 "미국 데이터센터에 전력을 공급하고, 태평양 양쪽에서 일자리를 창출한다"며 "이런 연관성을 설명하고 한국이 무엇을 얻게 될지 구체적으로 알려야 한다"고 덧붙였습니다.소형모듈원자로(SMR·발전용량 30만㎾급) 및 원자력 분야 협력에 대해서는 "한국은 건설과 중공업, 미국은 원자로 설계와 관련 서비스 및 폐기물 처리 등에 강점이 있다"며 "미국의 혁신과 한국의 원자력 엔지니어링 및 건설 경험을 결합해 양국은 미국과 역내 시장에서 새 기회를 모색 중"이라고 기대했습니다.한미일 협력을 두고는 "세 나라 모두 서로 활용할 수 있는 강점을 갖고 있다"며 "정보를 공유하고 협력을 조율하면 공급 차질에 대응하고 공동의 안보 과제에 대처하는 데 도움이 된다"고 말했습니다.이번 영상은 대사관저인 서울 중구 '하비브 하우스'에서 니콜라스 남바 대사관 공보공사참사관과의 인터뷰 형식으로 촬영됐습니다.