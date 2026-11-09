김단비, 여자 프로농구 역대 3호 '8천 득점'…우리은행, KB 꺾고 2연승

▲ 우리은행의 김단비

여자 프로농구 아산 우리은행의 '에이스' 김단비가 리그 역대 세 번째로 통산 8천 득점을 돌파했습니다.김단비는 청주체육관에서 청주 KB와 치른 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 양 팀 최다 15점에 14리바운드를 올리며 우리은행의 57대 51 승리를 이끌었습니다.특히 김단비는 3쿼터 3분 31초를 남기고 38대 35를 만든 득점으로 통산 8천 득점 고지를 밟았습니다.여자 프로농구에서 통산 8천 득점을 올린 선수는 은퇴한 정선민, 김정은에 이어 김단비가 역대 3번째입니다.통산 득점 순위에선 김정은이 8천476점으로 1위고, 정선민이 8천140점으로 2위에 이름을 올리고 있습니다.통산 8천6점을 기록한 김단비는 이번 시즌 이 부문 1위로 올라설 가능성도 있습니다.김단비가 지난 4시즌 연속 500득점 이상을 올려 온 데다 정규리그 경기 수도 팀당 30경기에서 35경기로 늘어나 득점을 쌓을 수 있는 경기도 더 많아졌습니다.2연승을 달리며 시즌 2승 1패가 된 우리은행은 부산 BNK와 공동 2위에 자리했습니다.팀의 대들보 박지수가 허벅지 부상으로 오늘도 출전하지 못한 KB는 시즌 1승 2패가 돼 5위로 밀려났습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)