러, '종전 협상 유럽 참여' 거부…"미·러·우크라 3자 회담"

▲ 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인

러시아가 우크라이나와의 종전 협상에 유럽 측도 참여할 것이라는 프랑스 정부 발표를 일축했습니다.현지시간 9일 러시아 관영 타스통신 등에 따르면 이날 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 오는 10∼11일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 종전 협상과 관련해 "미국 중재로 러시아와 우크라이나가 참여하는 3자 회담"이라고 밝혔습니다.이번 종전협상에 유럽 측도 참여할 예정이라는 프랑스 정부의 발표를 부인한 것입니다.장노엘 바로 프랑스 외무장관은 전날 RTL 방송에 "유럽이 (아부다비에) 대표단을 보낼 것이고 프랑스도 아부다비에서 협상에 참여할 예정"이라고 말했습니다.페스코프 대변인은 "미국과 우크라이나 모두 유럽 측과 각각 별도의 소통 채널을 갖고 있다"며 종전 협상에 유럽이 참여할 이유가 없다는 뜻을 내비쳤습니다.유럽 측은 러시아·우크라이나 종전 협상에 참여 의지를 피력해왔지만, 러시아는 중재국 미국을 포함한 '3자 협상'을 고집하며 이를 거부하고 있습니다.종전 협상이 하루 앞으로 다가왔지만, 양측은 에너지 시설을 겨냥한 공방을 이어갔습니다.러시아 지역 당국에 따르면 밤새 레닌그라드 지역의 키리시 정유공장이 우크라이나 드론 공격을 받아 1명이 사망하고 화재가 발생했습니다.이 정유공장은 연간 2천만 톤(t), 하루 약 40만 배럴의 원유를 처리할 수 있습니다.우크라이나에서는 러시아의 발전소 등 기반시설 공격으로 12개 지역 주민들이 전력을 공급받지 못하고 있습니다.우크라이나 에너지부는 지난주 자국 내 에너지·석유·가스 시설 128곳이 러시아 공격을 받았다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)