이란 외무부 "한국 호르무즈 파병 자제해야…상황 악화 우려"

▲ 청해부대 (자료화면)

이란 정부가 호르무즈 해협 통항 재개를 위한 한국 해군의 역내 파병 가능성에 대해 강한 우려를 표명하며 개입 자제를 촉구했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지시각 오늘(9일) 정례 브리핑에서 한국 청해부대의 작전구역 확대 관련 질문에 "한국은 호르무즈 해협 재개방 지원 명목으로 역내에 군사력을 파병하는 것을 자제해야 한다"며 "이미 충분히 복잡해진 상황에 개입하는 것을 피해야 할 것"이라고 말했습니다.바가이 대변인은 양국 관계에 대해 "이란과 한국은 60년 이상 상호 존중과 양국의 이익을 바탕으로 오랜 우호 관계를 유지해 왔다"고 평가했습니다.그는 "그러나 이란 국민은 최근 발생한 군사적 침략을 직간접적으로 지원한 미국과 시온주의(이스라엘) 정권 및 일부 동맹국을 제외한 다른 국가들이 이들에 동조하는 것을 원치 않는다"고 강조했습니다.그러면서 "미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다"고 경고했습니다.바가이 대변인은 "한국을 비롯한 국제사회가 미국과 이스라엘의 불법적인 행동이 초래할 광범위하고 유해한 파장에 주목하길 바란다"면서 "역내 상황을 더욱 복잡하게 만들 수 있는 어떠한 행동도 삼가기를 희망한다"고 덧붙였습니다.미국의 압박 속에 우리 정부는 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하기로 했습니다.또 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력도 파견하기로 했습니다.