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[사건why] 5세 자폐 아동 상습 폭행…엄마의 '남친'은 대체 왜?

조지현 기자
작성 2026.11.09 20:25 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사) 
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만 5살 중증 자폐 아동의 몸에서 이상한 징후를 발견한 건 유치원 선생님이었습니다. 어느 순간부터 전에 없던 상처와 멍이 잇따라 발견된 겁니다. 선생님은 아이가 등원할 때마다 매일 확인했는데 그때마다 새로운 멍이 추가됐습니다. 아이의 엄마는 '외삼촌과 놀다가 상처가 생겼다', '택시를 탔다가 사고가 나서 아이 이가 빠졌다' 는 등의 설명을 했습니다. 그러나 알고 보니 '외삼촌'은 존재하지도 않았고, 택시 사고도 거짓말이었습니다. 아이의 상처와 멍은, 이혼소송중이던 엄마가 만나고 있던 남자친구 A씨의 소행이었습니다. 재판에 넘겨진 A씨에게 검찰은 징역 10년을 구형했습니다. 1심 재판부의 판결은 '징역 2년 6개월'. 검찰과 A씨 모두 항소한 상태인데요, '아동학대에 대한 처벌이 너무 가볍다' '엄마의 친권을 박탈해야 한다' 는 등의 목소리가 나오고 있습니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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