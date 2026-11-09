[이슈인] 아침을 연 10년…'철파엠' DJ 김영철

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김영철 (방송인 · '김영철의 파워 FM' 진행자)

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코미디언 김영철 씨는 올해 데뷔 28년차 코미디언입니다. 그를 소개할 때는 '자기계발' '도전' '성실'이라는 말이 빼놓지 않고 나오죠. 그 성실함으로 매일 아침 '김영철의 파워FM(철파엠)'을 통해 청취자들의 아침을 깨운 지도 어느덧 10년이 됐습니다. 어릴 적 꿈꾸던 라디오 DJ가 된 지 10년, '계획하고 공부하기의 달인'인 '철업디' 김영철의 다음 계획은 무엇일까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.