[D리포트] 병원서 덮친 급성 심근경색…1분 1초 사투로 지켜낸 '골든타임'

당뇨 정기 검진을 위해 병원을 찾은 50대 남성 A 씨.



혈액검사를 마치고 의자에 앉아 있다, 갑자기 의식을 잃고 쓰러집니다.



쪽잠을 자는 듯 보였지만 이내 미세한 경련을 일으켰고, 이를 알아챈 다른 내원객이 다급히 도움을 요청합니다.



의료진이 달려와 확인했을 때, A 씨는 이미 호흡과 맥박이 완전히 멎은 심정지 상태였습니다.



병원 내에는 곧바로 심정지 응급상황을 알리는 '코드블루'가 울렸습니다.



의료진이 모여들고, 환자를 눕힌 침대가 1층 응급실로 다급히 이동합니다.



생사를 가르는 골든타임.



엘리베이터를 타고 내려가는 순간에도 침대 위 흉부 압박은 멈추지 않습니다.



응급실 도착 직후 이어진 전문 심폐소생술 끝에, 다행히 멈췄던 심장이 다시 뛰기 시작했습니다.



원인은 급성 심근경색.



심장 관상동맥이 급격히 좁아지면서 치명적인 부정맥이 발생한 겁니다.



의료진은 곧바로 조영술을 시행해 막힌 혈관을 찾았고, 스텐트로 혈관을 넓히는 시술까지 신속하게 마쳤습니다.



평생 심장 질환을 앓은 적도 없었고, 전조 증상조차 없었지만 자칫 목숨을 잃을 뻔했던 아찔한 순간.



쓰러진 곳이 병원이라는 천운에, 망설임 없이 내달린 의료진의 헌신이 더해지며 A 씨는 뇌 손상 없이 무사히 일상으로 돌아갈 준비를 하고 있습니다.



(취재 : 홍승연, 영상편집 : 김종태, 화면제공 : 건양대병원, 제작 : 디지털뉴스부)