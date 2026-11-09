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[날씨/XR] 전 해상 풍랑특보…해안가 안전사고 유의

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작성 2026.11.09 21:23 조회수
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오늘(9일) 남부 지방을 중심으로 종일 흐린 가운데 비가 내렸습니다.

지금은 대부분 잦아들었지만, 영남 동해안 지역은 내일 새벽까지 비가 이어지겠고요, 현재 전 해상에 풍랑특보가 발효 중입니다.

내일까지 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠고, 특히 제주와 동해안으로는 강한 너울이 유입되겠습니다.

해안가 안전사고에 주의하셔야겠습니다.

한편 밤사이 고기압을 따라 북쪽에 찬 공기가 내려오겠습니다.

그 때문에 내일 아침에 반짝 춥겠는데요.

지도에 짙은 파란색으로 칠해진 지역은 아침 기온이 영하권을 보이겠고, 서울도 영상 1도로 오늘보다 4도가량이 낮겠습니다.

그래도 이번 추위는 그리 오래가지는 않겠습니다.

모레 낮부터는 평년 기온을 웃돌겠고요, 주 후반으로 갈수록 기온은 점점 오르겠습니다.

단 크게 벌어지는 일교차는 유의하셔야겠습니다.

내일 전국 하늘 맑겠지만, 아침까지 강원도 등 동쪽 지역은 안개가 짙게 끼겠습니다.

아침 기온 보시면 충주가 영하 1도, 광주가 3도로 서쪽 지역 중심으로 오늘보다 3~8도가량이 떨어지겠고요, 낮 기온은 서울이 12도, 부산 18도로 오늘과 비슷하거나 조금 더 높겠습니다.

이번 주 중에는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠지만, 토요일 오후부터 일요일 오전 사이에는 전국에 비 소식이 있습니다.

(남유진 기상예보사)
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