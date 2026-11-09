일관성 어기면 이겨도 '버럭'…이정효가 깨운 수원

<앵커>



어제(8일) 프로축구 수원 삼성이 1부 복귀를 확정하며 이정효 감독의 리더십에 대한 관심도 더 높아졌습니다. 때로는 강한 질책을 곁들여 '일관성'을 강조하며 '명가 재건'의 약속을 지킨 올해.



대체 수원에 뭐가 달라진 건지, 김진우 기자가 취재했습니다.



<기자>



이정효 감독은 3년째 2부에 머물고 있던 수원 삼성에 부임한 첫날부터 '쓴소리'를 던졌습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 마인드부터, 프로 의식부터 저와 다른 생각인 것 같아서 소통을 해서 좀 바꿔 놓고 싶습니다.]



선수단에 주문한 변화의 핵심은 '팀 플레이'의 '일관성'이었습니다.



수비는 최전방 공격수부터, 공격은 최후방 수비수부터 시작한다는 철학 아래 실수를 두려워하지 말라고 거듭 주문했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : SNS 하지 마. 내가 성장하기 위해서 시도하고 노력하는 것 같지가 않아. 1도 안 보여. '나 욕 안 먹어야 해', '실수 안 해야 해' 그게 몸에 밴 거 같아.]



이겨도 과정이 잘못됐다면 코치진이 뜯어말려야 할 정도로 불같이 화를 냈습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 일관성 있게 플레이 못한다는 거는 그만큼 저는 실력이 없다고 생각합니다. 특히 경기가 끝난 후에 그라운드에 누워버리는 그런 모습을 보면서 아직 갈 길이 멀었다고 생각합니다.]



감독의 일관된 모습에 가장 먼저 수비 조직이 안정을 찾았습니다.



수원은 30라운드까지 무려 절반인 15경기에서 한 골도 내주지 않았는데, 수비의 핵인 주장 홍정호가 부상으로 빠진 뒤에도 22세 이하 유망주들이 빈자리를 메우며 최소 실점과 더불어 창단 후 최다인 7연승을 달려 승격의 발판을 마련했습니다.



이 감독의 노력에 발맞춰 그동안 이적 시장에서 소극적이었던 구단이 지갑을 열었고, 여름 이적생, 두비츠카스와 르본이 승격 드라마를 완성하는 원더골을 터트려 수원 팬들을 열광시켰습니다.



승격 약속을 지켰지만 흔한 축하 행사도 마다한 이정효 감독은 이제 제 자리에 돌아왔을 뿐이라며 본격적인 도약을 예고했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 너무 들뜨지 않았으면 좋겠습니다. 팬분들도 좀 더 높은 곳을 바라봤으면 좋겠습니다. 제가 한번 우리 팬 분들의 기대치에 맞게 열심히 노력해 보겠습니다.]



(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 강윤정, 화면제공 : 유튜브 '수원삼성 블루윙즈TV'·유튜브 'K리그 하이라이트')