"아이돌 준비에 200억"…'중소돌' 살길은?

<앵커>



음원 차트 역주행 신화를 쓴 그룹 리센느에겐 중소돌의 기적이란 수식어가 따라다닙니다. 이들의 성공이 왜 기적이라 불리는지, 케이팝 시장의 현실을 보여주는 연구 결과가 나왔습니다.



김경희 기자가 전합니다.



<기자>



지난 8월 발매한 앨범으로 빌보드 메인 앨범차트 정상에 오른 그룹 엔하이픈이 오는 20일 새 앨범으로 돌아옵니다.



지난 2월과 8월에 이은 올해 세 번째 컴백입니다.



1년에 두 번 새 앨범 발매가 흔해지더니 이젠 세 번까지 나온 겁니다.



하지만, 한 번에 최소 30~40억 원이 들어가는 요즘 제작 환경에서 자본이 부족한 중소기업은 쉽게 쓸 수 없는 전략입니다.



[문용민(미묘)/음악평론가 : (최근) 음반을 자주 내면서 꾸준히 대중하고 접촉하는 게 과거보다 더 많이 중요해졌다고 생각하거든요. 자본 면에서나 업무적으로나 중소기획사에서는 쉽지 않은….]



지난 30년간 전수 조사해 보니 데뷔 아이돌의 90%가 중소기획사 소속이었습니다.



하지만, 데뷔 5년 뒤 살아남은 비율은 30% 미만, 대형기획사의 절반 밖에 안됩니다.



음반 판매량에서도 밀리언셀러를 달성한 아이돌은 대형기획사 소속이 30배나 많았습니다.



[김정섭/성신여대 문화산업예술학과 교수 : (전체의) 90%가 중소기획사 아이돌이라는 건 매우 긍정적인 현상이에요. 공급의 다양성은 확보됐다. 근데 얼마 지나면 생존율이 줄어드는 거죠. 대체적으로 보면 다 자금난이에요.]



대형기획사 중심의 고비용 구조를 벗어나려면 중소기획사를 위한 제작·유통 인프라 구축이 시급하다고 현장에서는 말합니다.



[최진우/하이업엔터테인먼트 대표 (스테이씨·언차일드 소속) : 뮤비(뮤직비디오)하고 헤어·메이크업·의상비 이런 게 너무 많이 올랐어요. (대형기획사)들이 내는 비용이 그냥 정찰가가 되어버린 것이거든요. 아이돌 하나 만들어야 된다고 하면 한 2백억 정도는 필요하다고 보고 있어요, 저는.]



'중소돌의 신화'가 일회성에 그치지 않도록 역량을 갖춘 기획사에 자금을 수혈하는 문화 펀드도 활성화해야 한다고 전문가들은 지적했습니다.



(VJ : 오세관, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 전유근)