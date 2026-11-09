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'현존 최고(最古)' 돈화문, 새단장 나섰다

이주형 기자
작성 2026.11.09 21:18 조회수
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<앵커>

임진왜란 이후 300년 가까이 실질적인 조선의 법궁으로 쓰였던 창덕궁의 정문인 돈화문이 대대적인 수리에 들어갑니다.

현존하는 가장 오래된 궁궐 정문이 새로운 단장을 시작하는 현장에 이주형 기자가 다녀왔습니다.

<기자>

지난 1997년 세계문화유산으로 등재된 창덕궁.

조선 궁궐 대문 가운데 가장 오래된 것으로 알려진 창덕궁 돈화문이 큰 수리에 들어갑니다.

약 30년 만의 중급 규모 보수 공사입니다.

1412년, 태종 때 세운 돈화문은 임진왜란 때 불타서 사라져 광해군 때 다시 지었고, 지난 1967년과 1997년에도 크게 손봤습니다.

하지만 이후 30년 가까이 지나자 지붕을 덮은 마감에 균열이 생기고 목재는 휘거나 부식됐고, 단청은 많이 벗겨졌습니다.

기둥까지 뒤틀리면서 구조적 문제가 커지자 국가유산청은 약 135억 원을 들여 오늘(9일)부터 본격적인 보수에 들어갔습니다.

[천성열/돈화문 보수 공사 현장 소장 : 지붕의 불균형은 당연히 있는 거고요. 그중에서도 집의 기와가 남쪽으로 좀 무겁다 보니까 이 기와가 어느 정도는 건물을 약간 바깥쪽으로 당기고 있는 느낌은 있습니다. 그거에 대한 정확한 데이터를 저희가 찾아낼 거고요.]

국가유산청은 특히 이른바 '공장 기와'와 전통 기와가 섞여 있는 지붕 기와 약 1만 5천 장을 모두 전통 방식으로 만든 수제 기와로 교체할 예정입니다.

지붕을 받치는 가로 나무인 상층 도리 이상과, 하층 서까래 이상이 이번 보수 작업의 범위입니다.

하지만 문화재 특성상 해체 과정에서 내부 상태를 확인한 뒤 구체적인 범위를 확정하고 자재를 교체할지, 수리해서 쓸지도 결정합니다.

이번 보수 공사는 오는 2028년 말까지로 예정돼 있고 공사 과정은 일반에도 공개됩니다.

(영상제공 : 국가유산청, 영상취재 : 임우식, 영상편집 : 윤태호)
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