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PTSD 치유 중에도…"불난다" 곧바로 뛰어든 대원들

김수윤 기자
작성 2026.11.09 21:17 조회수
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<앵커>

심리 회복 프로그램이 필요할 만큼 마음이 지친 순간에도 소방관들의 사명은 멈추지 않았습니다. 우연히 목격한 사고 현장에 망설임 없이 뛰어들어 시민을 구조했습니다. 

김수윤 기자가 취재했습니다. 

<기자>

부산 동서고가로를 달리는 승용차.

뒤따르던 화물차가 갑자기 들이받고, 차가 크게 흔들립니다.

사고를 목격한 사람들이 버스에서 내려 구조에 나섭니다.

[불난다. 연기 난다. 잠시만요.]

연기가 피어오르는 차에 소화기를 뿌리고, 능숙하게 주변 차량을 통제하며 2차 사고를 막습니다.

이들은 부산에서 외상 후 스트레스 장애, PTSD 치유 프로그램에 참여한 뒤 복귀하던 울산소방본부 대원들이었습니다.

갑작스러운 추돌 사고를 목격한 소방대원들은 사고 차량의 화재 위험을 살피고 부상자 보호에 나섰습니다.

이 대원들은 잠시 뒤 도착한 부산 지역 대원들에게 현장을 인계할 때까지 안전을 살폈습니다.

[권용우/울산소방본부 119특수대응단 소방교 : 승용차가 앞부분이 거의 완전히 파손돼서 연기가 나오던 상황이었습니다. 운전자분의 상황을 파악하고 계속 지지를 해드렸고요.]

구조된 시민은 감사의 마음을 전했습니다.

[구조 시민 : 정말 큰 사고였는데, 소방관님들이 오셔서 위로해 주시고 함께 해주셔서, 지금까지 안정 취하면서 치료하고 있게 해주셔서 감사합니다.]

지난 2020년 약 6천900명이었던 소방공무원 PTSD·우울·자살 위험군은 5년 만에 3천300여 명 더 늘었습니다.

[권용우/울산소방본부 119특수대응단 소방교 : 좀 참혹한 사건 이런 경우에도 출동을 많이 나가는 편이거든요. 잠을 많이 설치시고 불면증에 시달리는 분들도 좀 많으세요.]

참혹한 현장에 반복 노출되면서 마음의 상처를 겹겹이 안고 살아가는 소방대원들.

이들의 정신 건강을 국가 책임으로 인식하고 전문 치료와 실질적 지원책을 더 꼼꼼하게 챙겨볼 때입니다.

(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 김한길, 화면제공 울산소방본부)
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