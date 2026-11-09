"대장동 숨은 설계자" vs "사법개혁 숨은 실력자"

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자를 둘러싼 여야 평가는 엇갈리고 있습니다. 국민의힘이 연일 대장동의 숨은 설계자라고 공세를 펴자, 민주당은 사법 개혁의 숨은 실력자라고 두둔했습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(9일) 아침, 국민의힘 지도부가 국회가 아닌 청와대 앞에 모였습니다.



이재명 대통령이 조작 기소 의혹 특검법에 서명하는 순간 정권의 종말은 더 빨리 올 거라고 목소리를 높였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 탈옥 프로젝트에 가담한 이재명, 더불어민주당, 특검, 청와대 모두 국민의 심판을 받게 될 것입니다.]



국민의힘은 이용철 법무부 장관 후보자가 대장동의 숨은 설계자라는 주장과 함께 대통령의 측근이란 걸 부각하고 있습니다.



특검을 통해 대통령 사건의 공소 취소 명분이 만들어지면 이 후보자가 공소 취소를 추진할 거란 주장입니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 대통령의 형사재판과 직결된 공소취소 논란의 한복판에 최측근을 앉히겠다는 것이 문제입니다.]



민주당은 예상 밖의 인사였다는 당 안팎의 반응을 의식한 듯 이 후보자를 사법개혁의 숨은 실력자라고 치켜세웠습니다.



[신현영/민주당 대변인 : (국민의힘은) 대장동 설계자라는 낙인부터 찍어서는 안 됩니다. (이용철 후보자는) 개혁의 현장에서 실무 역량을 쌓아온 숨은 실력자로서….]



특검법과 대통령 탄핵을 연결 짓는 국민의힘의 발언에는 위험천만한 발상이라고 지적했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 자당 출신 대통령 2명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니, 후안무치도 이 정도면 병입니다.]



조작 기소 의혹 특검법과 이용철 후보자의 국회 인사청문회가 연말 민심의 향배를 가를 변수가 될 전망입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진)