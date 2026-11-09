이용철 "공소 취소, 진상규명에 집중"…도박 의혹도 부인

<앵커>



이용철 법무부 장관 후보자가 지명 이후 첫 출근길에서, 각종 의혹과 논란에 직접 입을 열었습니다. 이재명 대통령 사건 공소 취소 논란엔 진상 규명이 우선이란 입장을 밝혔고, 대장동 사업은 아는 것이 없다며 선을 그었습니다. 유동규 씨가 제기한 도박 의혹 역시 사실이 아니라며 반박했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지난 6일 지명된 이용철 법무부 장관 후보자는 오늘(9일) 첫 출근길에서 기자들을 만나 자신에게 제기된 의혹과 논란에 대해 입장을 밝혔습니다.



이재명 대통령 사건의 공소취소 논란에 대해서는, 특검이 공소취소를 위해 기존 사건을 이송받을 수 없다는 점을 언급하며 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다고 말했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 생각하고, 나머지 일은 법과 원칙에 따라 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.]



하지만 특검 수사 결과에 따라 법무부 장관으로서 공소취소를 추진할지 여부에 대해선 확실한 답을 내놓지 않았습니다.



또 야당에서 대장동 의혹 핵심 인물인 유동규 씨가 성남시 시설관리공단 본부장으로 임용될 때 임원추천위원이었던 이 후보자를 '대장동의 숨은 설계자'라고 의혹을 제기한 점에 대해서도, "유 씨가 선임된 건 2010년"이라며 대장동 사업은 그 이후 시작돼 "아무런 관계가 없다"고 거듭 반박했습니다.



[이용철/법무부 장관 후보자 : 저는 그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없습니다.]



유 씨가 유튜브를 통해 제기한 도박 의혹에 대해서도 "가족이나 친구들과의 일시적 오락을 넘어서는 거액의 도박을 해본 일이 없다"고 반박했습니다.



하지만 유 씨는 SBS와의 통화에서 "이 후보자와 당시 성남산업진흥재단 소속 본부장 2명과 함께 최소 3번 이상 포커를 친 적이 있다"고 주장했습니다.



[유동규/전 성남도시개발공사 기획본부장 : 제가 첫 번째 잃은 게 저는 한 40만 원인가 잃었고. 마지막에는 한 100만 원 제가 땄거든요.]



이 후보자 측은 이런 유 씨의 주장에 대해 추가 입장을 준비하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 위원양)