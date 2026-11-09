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26명 돌아가며 라방…"거의 안 남았다" 비밀창고 정체

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작성 2026.11.09 20:46 조회수
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<앵커>

가짜 명품을 유튜브 라이브 방송에서 팔아온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 120억 원 상당의 위조품을 비밀 창고에 쌓아놓고, 창고를 홈쇼핑 스튜디오처럼 활용하며 판매를 이어왔습니다.

KNN 옥민지 기자가 취재했습니다. 

<기자>

판매업자가 유명 명품 브랜드 로고가 박힌 지갑을 이리저리 펼쳐 보입니다.

[판매업자 : 안쪽에 공간도 충분하죠. 이렇게 음각 각인 들어가 있고 양쪽으로 돼서.]

남은 재고가 얼마 없다며 구매를 유도하기도 합니다.

[판매업자 : 이건 진짜 가성비… 이거 언니 2개 남았어요.]

평범한 홈쇼핑 방송처럼 보이지만, 화면 속 제품들은 모두 짝퉁입니다.

이들은 지난 6월부터 석 달 동안 인천의 한 창고에서 유튜브 라이브 방송을 통해 짝퉁 명품을 판매해 왔습니다.

40대 창고주 A 씨가 대량으로 짝퉁을 사들여 창고에 진열하면, 전문 판매자 26명이 이곳을 홈쇼핑 스튜디오처럼 활용하며 각자 유튜브를 통해 판매하는 방식이었습니다.

이렇게 벌어들인 수익만 1억 8천여만 원에 달합니다.

[김해균/부산중부경찰서 지능범죄수사팀 팀장 : 위조상품 시가 120억 상당 4천 7백여 점(짝퉁)을 현장에서 압수하였습니다. 보통 노점이나 일반 매장에서 위조 상품을 판매했으나 본 사건은 유튜브 라이브 방송을 활용해서 (판매했습니다.)]

경찰은 창고주와 판매업자 등 모두 29명을 불구속 송치하는 한편, 온라인 판매 등으로 다양해지는 위조 상품 판매 범죄에 대한 수사력을 강화할 방침입니다.

(영상취재 : 오원석 KNN, 영상제공 : 부산경찰청)

KNN 옥민지
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