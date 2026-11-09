국제우편 속 '알약 봉지'…유학생 앞세워 대학가 노렸다

<앵커>



국내로 유학온 외국인 대학생들이 마약 유통에 가담했다가 무더기로 적발됐습니다. 이들 조직은 해외에서 몰래 들여온 마약을 대학가에서 SNS를 통해 판매했습니다.



보도에 이태권 기자입니다.



<기자>



인적이 드문 도로로 승용차 한 대가 들어와 멈춥니다.



그러자 잠복하고 있던 경찰차들이 곧바로 승용차를 에워싸고, 차량에 타 있던 이들을 검거합니다.



가방에선 엑스터시 알약이 담긴 봉지들이 무더기로 발견됐습니다.



마약 유통책인 이들은 올 3월부터 지난달까지 경기 여주와 충북 청주 등에 위치한 대학가에서 국제우편으로 밀반입한 마약을 SNS를 통해 유통한 걸로 파악됐습니다.



7개 조직 66명이 검거됐는데 모두 외국인으로, 이 중 절반 가까운 27명은 유학이나 어학연수 비자로 들어와 국내 대학에 재학 중인 동남아 국적 유학생인 것으로 조사됐습니다.



[장재영/경기남부경찰청 국제범죄수사팀장 : 총책이 자기 하부에 판매책을 두는데, 그 판매책으로 유학생들을 갖다가 이용하는 것 같습니다.]



인천의 한 대학가 빌라촌입니다.



일당은 이렇게 주택 앞 수도계량기 보호통 밑에 마약을 숨겨 구매자에게 전달하는, 이른바 던지기 방식을 활용했습니다.



한 유학생은 경기 여주의 한 대학가 원룸에서 알약 형태의 정제를 만드는 타정기를 이용해 엑스터시 알약을 직접 제조하려다 덜미를 잡히기도 했습니다.



경찰은 해당 제조기기를 비롯해 3만 7천 명이 동시 투약이 가능한 분량인 엑스터시 4천 100정과 케타민 1.6kg 등 시가 약 8억 원어치를 압수했습니다.



경찰은 일당 가운데 30명을 구속 송치하고, 유학생들에게 마약 유통을 지시한 공급책 윗선과 제조책에 대해선 계속 수사를 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 변다영)