뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

운전자 급히 따라갔지만…언덕길서 초등생 탄 버스 돌진

SBS 뉴스
작성 2026.11.09 20:41 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전남광주에서 초등학생들을 태운 체험 버스가 운전자가 내린 사이, 내리막길에서 밀려 버스 승강장을 덮쳤습니다. 학생들은 다치지 않았지만, 70대 행인이 부상을 당했습니다.

KBC 임경섭 기자의 보도입니다. 

<기자>

갓길에 멈춰 선 버스.

서서히 앞으로 나가더니, 황급히 뒤따라오는 운전자를 뿌리치고 속도를 높입니다.

버스가 승강장을 덮치고, 놀란 시민들은 자리를 뜹니다.

이곳 언덕길을 약 20미터 내려온 버스는 안내문과 가로수를 연달아 들이받은 뒤에야 멈췄습니다.

오늘(9일) 오전 8시 45분쯤 광주특별시 남구의 한 도로에서 초등학생들을 태운 버스가 승강장으로 돌진했습니다.

이 사고로 70대 보행자가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

[목격자 : 우리가 저기서 운동하다 펑 소리가 나서 나왔어요. 일반 버스 아니고 학생들 어디 싣고 가는 것 같은데.]

버스에는 체험학습을 가려던 초등학생 26명과 교사가 타고 있었습니다.

다행히 다친 학생들은 없었습니다.

학교 측은 체험학습을 취소하고 학생들을 대상으로 상담 조치를 진행했습니다.

[전남광주교육청 관계자 : 버스가 연달아 줄을 서지 않습니까? 다음 버스 주차 공간을 확인하려고 버스 기사님이 내려서 그거 확인하고 있는 동안에 이게 사고가 난 것 같습니다.]

경찰은 제동장치가 제대로 작동하지 않은 상태에서 운전자가 내렸다가 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 김영휘 KBC)

KBC 임경섭
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지