운전자 급히 따라갔지만…언덕길서 초등생 탄 버스 돌진

<앵커>



전남광주에서 초등학생들을 태운 체험 버스가 운전자가 내린 사이, 내리막길에서 밀려 버스 승강장을 덮쳤습니다. 학생들은 다치지 않았지만, 70대 행인이 부상을 당했습니다.



KBC 임경섭 기자의 보도입니다.



<기자>



갓길에 멈춰 선 버스.



서서히 앞으로 나가더니, 황급히 뒤따라오는 운전자를 뿌리치고 속도를 높입니다.



버스가 승강장을 덮치고, 놀란 시민들은 자리를 뜹니다.



이곳 언덕길을 약 20미터 내려온 버스는 안내문과 가로수를 연달아 들이받은 뒤에야 멈췄습니다.



오늘(9일) 오전 8시 45분쯤 광주특별시 남구의 한 도로에서 초등학생들을 태운 버스가 승강장으로 돌진했습니다.



이 사고로 70대 보행자가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



[목격자 : 우리가 저기서 운동하다 펑 소리가 나서 나왔어요. 일반 버스 아니고 학생들 어디 싣고 가는 것 같은데.]



버스에는 체험학습을 가려던 초등학생 26명과 교사가 타고 있었습니다.



다행히 다친 학생들은 없었습니다.



학교 측은 체험학습을 취소하고 학생들을 대상으로 상담 조치를 진행했습니다.



[전남광주교육청 관계자 : 버스가 연달아 줄을 서지 않습니까? 다음 버스 주차 공간을 확인하려고 버스 기사님이 내려서 그거 확인하고 있는 동안에 이게 사고가 난 것 같습니다.]



경찰은 제동장치가 제대로 작동하지 않은 상태에서 운전자가 내렸다가 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김영휘 KBC)



KBC 임경섭