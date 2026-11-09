[단독] 훈련 도중 쏜 공포탄…"통제력 잃어" 대대장 해명

<앵커>



육군 부대에서 훈련 도중 대대장과 중대장급 간부가 서로에게 공포탄을 발사했습니다. 하급자인 대위가 실수로 공포탄을 쏘자, 중령인 대대장이 이에 대응하면서 벌어진 일인데요.



김민준 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



지난 6월 말 경기도 연천의 육군 모 부대에서 실시한 전술훈련.



소규모 병력 단위로, 작전 상황을 가장해 진지 점령과 화력 운용 등을 숙달하는 훈련이었습니다. 중대장 역할인 대위 B 씨는 밤 10시쯤 훈련 종료 소리를 듣지 못하고 공포탄 1발을 쐈습니다.



근처를 지나던 대대장 중령 A 씨를 훈련 중 적군 역할로 오인한 겁니다.



발끈한 대대장 A 씨는 대위 B 씨에게 "너 이리 나와"라고 말한 뒤, 근처에 있던 다른 부대원의 K-2 소총을 가져와 B 씨를 향해 공포탄 두 발을 발사했습니다.



해당 공포탄은 화약 폭발음과 발사 효과를 내는 탄약으로, 근거리에서 쏠 경우, 화약 가스와 파편 등이 날아가 화상이나 심하면 장기 손상을 입을 수도 있습니다.



대대장 A 씨는 최근 특수협박 혐의 등으로 군사재판에 넘겨진 걸로 알려졌습니다.



A 씨는 SBS와의 통화에서 "공포탄을 가까이서 쏘면 위험하고 소리가 크다는 걸 지도하는 차원"에서 근처 지면을 향해 쐈다면서도, B 대위가 먼저 자신을 향해 공포탄을 쏴 파편을 맞자 자신도 "통제력을 잃었다"고 말했습니다.



이어 "이성적으로 행동했어야 하는데 그렇지 못해 피해자에게 죄송한 마음"이라고 덧붙였습니다.



군사재판과 별도로 A 씨에 대한 징계 절차에 착수한 육군은 사건 직후 A 씨의 대대장 직무를 정지시키고 B 대위와도 분리 조치한 것으로 알려졌습니다.



육군은 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있다며 재판 결과 등에 따라 엄정 조치할 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 최재영·한흥수)