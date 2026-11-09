실거주와 세금 차이는?…"거주하고 싶어도" 속사정도

<앵커>



세금이 얼마나 차이 나기에 청와대와 여당 의견이 이토록 엇갈리는지, 궁금하실 겁니다.



집값이 크게 오른 서울을 넘어 경기 남부까지 영향이 확대되는 가운데, 현장의 목소리를 엄민재 기자가 들어봤습니다.



<기자>



서울 동작구 상도동의 한 아파트입니다.



전용 85제곱미터 내년 공시가격이 14억 원을 넘을 걸로 추정되는데, 정부 안 대로라면 실거주자는 종부세를 2만 원 냅니다.



그런데 세를 주고 다른 곳에 사는 1주택자는 종부세가 55만 8천 원으로 뜁니다.



같은 단지, 같은 평형이라고 해도 집주인이 여기 사느냐 안 사느냐에 따라 내년 종부세가 50만 원 넘게 차이가 나는 겁니다.



실거주 1주택자는 공시가격 14억 원, 1주택이지만 살지 않는 사람은 12억 원부터 종부세를 매기기 때문입니다.



[공인중개사 : (내년부터) 12억 원이 넘게 생겼는데, 30평이면 국민평수가… 법 개정 될 거라고 봐요. 가만 놔두면 지금 민심이 이런데 개정 안 하겠어요?]



현재 집값으로 보면 전용 85제곱미터 기준으로 서울에선 소위 마용성 한강 벨트와 양천, 동작, 광진과 영등포, 경기에선 분당·판교와 광교 일대가 당장 영향을 받을 전망입니다.



여기에 집값이 시가 20억 원에 가까워지고 있는 동탄과 수원 영통, 용인 수지 등 경기 남부 지역도 이후에 차례로 대상에 들 것으로 예상됩니다.



시가 20억 원 아파트는 50만 원, 시가 40억 원은 100만 원 넘게 거주 여부에 따라서 종부세 차이가 벌어집니다.



[비거주 종부세 대상자 : 저도 거주하고 싶죠. (그런데) 그 전세금을 제가 지금 돌려드릴 여력이 못 됩니다. 고스란히 세금을 맞을 수밖에 없는 구조가….]



안 그래도 해마다 공시가격이 오르면서 종부세가 자체가 늘어나고 있는데, 비거주라고 세금을 더 내라는 말에 마음이 상한 사람이 많다는 겁니다.



[우병탁/세무사 : 부자들이 내는 세금이라는 인식이 있기 때문에 금액이 50만 원 전후한 정도 금액 밖에는 더 내지 않는다고 하더라도 부담으로 느낄 가능성은 굉장히 큰 상황이죠.]



정부는 불가피한 경우 예외를 최대한 인정해주겠다는 입장이지만, 당·청 간 논의와 또 이후 국회 입법 논의 과정에서도 적잖은 논란이 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 최혜란, VJ : 이지환, 디자인 : 최재영·제갈찬)