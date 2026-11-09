반등 못한 한국 증시…힘 못 쓰는 국민연금

<앵커>



지난주 미국 중간선거 발 충격에 급락했던 일본과 타이완 증시가 반등한 것과 달리, 우리 증시는 오늘(9일)도 좀처럼 힘을 내지 못했습니다. 외국인 투자자의 움직임에 따라 국내 증시가 크게 출렁이는 상황에서, 국민연금의 역할을 다시 생각해 봐야 한다는 목소리가 나오고 있습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



지난주에 이어 오늘도 주식을 쏟아붓는 외국인 투자자들에게 시달리며 코스피는 0.8% 하락했습니다.



[정경진/서울 관악구 : 안타깝죠. 사람들 거기다 다 조금이라도 돈 벌려고 넣었을 텐데 예상치 못하게 떨어지니까….]



하지만 국민연금이 포함된 연기금 등은 지난 6일, 2천870억 원을 순매수하는 데 그쳤습니다.



외국인 순매도액의 10.7%였습니다.



2년 전 계엄과 지난해 초 미국 관세 부과로 코스피가 흔들릴 때, 외국인 순매도액 40% 이상을 받아낸 게 연기금이었습니다.



하지만 최근엔 존재감이 거의 없는 상태입니다.



국민연금은 규정대로라면 연초 주가가 오르던 시기에 국내 주식 비중을 줄였어야 했습니다.



하지만 목표 비중을 20% 이상으로 올리면서 이익 실현을 미뤘습니다.



잘 나갈 때 현금화한 돈으로 하락기 때 주식을 사들여 이익을 높여야 하는데, 체력이 바닥나면서 외국인들에게 주도권을 뺏긴 걸로 분석됩니다.



[박상규/서울 관악구 : 반도체로 벌어온 돈을 다 도로 외국인들이 주식 차익으로 다 도로 갖고 나간 거 아닌가…개인하고 좀 비슷하잖아요. 저희보다 많이 배우신 분들이 할 텐데 왜 그런 선택을 했을까….]



국민연금에 증시 안전판이나 부양 역할을 기대하지 않아야 미래를 대비할 수 있다는 지적이 이어집니다.



[최재원/서울대 경제학과 교수 : 국민연금의 역할론이 대두가 되고 대원칙을 어기고 이런 요구들을 들어주는 모습들을 보일 때 국민연금이 더 흔들릴 수가 있는 것이거든요. 그래서 사실 그런 요구에서도 절연이 될 수 있는 그런 시스템을 갖추는 것이 (중요합니다.)]



단기적인 시장 상황이나 외부 변수에 휩쓸리지 않도록 법적, 제도적 장치를 더 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김윤성)