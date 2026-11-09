'트럼프의 마이웨이' 속내는…높아진 외교 난도

<앵커>



이어서 워싱턴을 연결하겠습니다.



이한석 특파원, 트럼프 대통령의 이런 행동, 미국 언론들 반응은 어떻습니까?



<기자>



한마디로 비판 언론에 대한 적개심을 노골적으로 드러냈다며 경악하고 있습니다.



트럼프 대통령은 최근 CNN 등의 백악관 출입을 차단하면서 언론과 전면전을 벌여왔습니다.



이번 행동도 언론을 대화 상대가 아닌 적대 세력으로 규정을 해서 찍어 누르겠다는 왜곡된 인식을 내비친 것으로 보고 있습니다.



<앵커>



지지층을 결집하기 위한 그런 정치적 계산도 깔려 있는 건가요?



<기자>



그렇게 봐야 할 것 같습니다.



트럼프 대통령은 선거 직후에 증시 급락을 야당 탓으로 돌리면서 더 강하게 돌아오겠다고 공언을 했습니다.



이어서 UFC 회장이 광기 어린 좌파로부터 우리를 지켜줄 전사들이라면서 마초 이미지를 강하게 부각했습니다.



수세에 몰릴 때마다 책임을 전가하고 자극적인 퍼포먼스로 핵심 지지층을 자극해서 결속을 다지겠다, 이런 노림수라는 분석입니다.



<앵커>



트럼프와 민주당의 정면충돌이 예고되고 있는데요, 우리 정부와 기업 입장에선 참 쉽지 않은 상황이네요?



<기자>



의회를 탈환한 민주당은 신임 백악관 비서실장 스티븐 밀러와의 협력을 전면 거부했습니다.



[하킴 제프리스/미 민주당 하원 원내대표 (미 ABC 인터뷰) : 제 생각에 그것은 무책임한 결정이었습니다. 스티븐 밀러, 그리고 그가 대변하는 것들과 함께 일할 기회는 분명히 없을 것입니다.]



백악관과 의회의 조율이 마비될 가능성이 높아지면서 우리 외교의 난도 역시 전례 없이 높아졌습니다.



트럼프 행정부는 입법 대신 행정명령으로 보편 관세 같은 돌발 행동에 나설 수 있고요, 예산과 조사 권한을 쥔 민주당 주도 의회는 정반대로 움직일 수 있습니다.



우리로서는 어느 한쪽에만 매달렸다가는 낭패를 볼 수 있어서 백악관과 의회를 정밀하게 분리 대응하는 게 절실합니다.



여기에 엔비디아 젠슨 황 CEO를 둘러싼 스파이 의혹까지 돌발 변수로 등장하면서 대중국 수출 규제 같은, 우리 반도체 산업에 영향을 줄 가능성에도 신경이 곤두설 수밖에 없는 상황입니다.



(현장진행 : 박은하, 영상편집 : 조무환)