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기자들 때려눕히는 애니…트럼프 "격투기 대변인은 농담"

이강 기자
작성 2026.11.09 20:14 수정 2026.11.09 21:27 조회수
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<앵커>

중간선거에서 참패한 트럼프 미국 대통령의 오락가락 행보가 이제 종잡을 수 없는 지경입니다. UFC 회장에게 백악관 대변인직을 제안했다가 하루 만에 농담이라며 말을 바꾸는가 하면, 강경 이민정책을 설계한 인물을 백악관 비서실장으로 승진시키고는, 정작 그 정책이 선거 패배의 원인이었다고 인정하기도 했습니다.

이강 기자의 보도입니다.

<기자>

트럼프 미국 대통령이 현지시간 8일 SNS에 올린 애니메이션입니다.

백악관 대변인직을 제안했다던 데이나 화이트 UFC 회장이 격투기 선수들과 함께 브리핑룸에 등장합니다.

기자들이 곤란한 질문을 던지자 돌아오는 건 답변이 아니라 폭력입니다.

[트럼프는 민주주의에 대한 위협인가요?]

[트럼프의 성별 대명사는 무엇으로 쓰면 됩니까?]

항의하던 사람들도 모두 제압되고

[이건 '파시즘'이라고요!]

널브러진 기자들 옆으로 트럼프가 나타납니다.

[트럼프/미국 대통령 : 브리핑은 어땠나? (열정적이었지만 대체로 평화로웠습니다.) 훌륭해.]

격투기 단체 회장에게 백악관 대변인직을 제안한 다음 날, 언론에 대한 적대감을 노골적으로 드러내는 이 영상을 올리며 파문은 더 커졌습니다.

하지만 트럼프는 대변인 제안이 '농담'이었다며 하루 만에 발을 뺐습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 농담한 겁니다. 내 생각에 데이나 회장이 유능하고 대변인 직을 맡을 생각도 있어요. 실제로 내일 백악관에 오기로 했고요. 물론 농담입니다. 재미로 말한 거예요.]

트럼프는 또 8일 방송된 CBS 인터뷰에서 "이민 단속이 중간선거에 불리하게 작용했다고 생각하느냐"는 질문에 이렇게 대답했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : (이민 단속은 중간 선거에) 도움이 되기도, 해가 되기도 했어요. 국경을 폐쇄한 것은 A+를 받을 만했다고 생각합니다. 그러나 너무 강경했던 것 같아요.]

강경한 이민단속이 선거 패배 원인임을 처음으로 시인한 발언이지만, 트럼프는 인터뷰 녹화 당일일 지난 6일, 반이민 정책을 설계한 장본인 스티븐 밀러를 백악관 신임 비서실장에 지명해 기존 정책을 고수할 뜻을 내비쳤습니다.

(영상편집 : 박춘배)
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