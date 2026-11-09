"미국은 알고 있었다"…트럼프 "젠슨 황 훌륭해"

<앵커>



그런데 젠슨 황과 중국 스파이로 의심되는 이 여성의 관계를 미국 정부는 알고 있었던 것으로 전해졌습니다. 트럼프 대통령이 관련 의혹을 보고 받고도 별다른 조치를 하지 않았던 겁니다. 트럼프는 젠슨 황을 공개적으로 감쌌지만, 미 의회에선 조사 요구가 잇따르고 있습니다.



이어서 김혜영 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 엔비디아 CEO와 엘리스 황의 관계를 경고하는 기밀 문건 작성은 마코 루비오 미 국무장관이 직접 감독한 것으로 알려졌습니다.



두 사람을 연인 관계로 판단한 이 문건은 미 정보당국의 전자감청 자료를 토대로 작성돼, 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 고위 당국자들에게 배포됐습니다.



당시 젠슨 황은 방중 명단에서 빠졌다가 트럼프 지시로 막판에 합류했는데, 루비오 장관은 말을 아꼈습니다.



[마코 루비오/미국 국무장관 : 사안의 성격상 언급할 수 없습니다. 말씀하신 대로 현재 엔비디아 내부에서 진행 중인 사안에 대해서도 언급할 수 없습니다. 그 부분에 대해서는 아는 바가 없습니다.]



의혹 묵인 논란에 휩싸인 트럼프 대통령은 젠슨 황에 대한 신뢰를 재확인했습니다.



이달 중순 중국 방문에도 동행시킬 뜻을 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그는 (젠슨 황은) 명예로운 사람이라고 생각합니다. 미국을 위해 놀라운 일을 해왔습니다. (엔비디아 CEO직을 계속 맡아도 된다고 봅니까?) 그렇게 생각합니다. 물론이죠.]



하지만 미 의회에선 진상 규명 움직임이 본격화하고 있습니다.



젠슨 황은 올해 트럼프 대통령에게 첨단 반도체의 중국 판매를 허용해 달라고 직접 요청하기도 했는데, 이런 대중국 발언과 엔비디아의 칩 판매 과정에 앨리스 황이 관여했는지 따져보겠다는 겁니다.



중국은 스파이 의혹을 거듭 부인했습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 이른바 '중국 간첩'이라는 주장은 근거 없는 억측이며, 악의적인 비방이자 중상모략입니다.]



미국 의회가 이번 의혹을 계기로 중국에 대한 첨단 반도체 수출 규제를 강화할 경우, 기술 패권을 둘러싼 미중 갈등이 한층 격화될 전망입니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 한흥수)