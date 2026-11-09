중국 스파이 의심 여성과 '불륜' 인정…엔비디아 비상

<앵커>



엔비디아의 CEO 젠슨 황이 중국 스파이로 의심받아 온 여성과 불륜 관계였다고 직접 인정했습니다. 단순한 사생활 문제로만 보기 어려운 게, 젠슨 황과 엔비디아는 미국 국가 안보뿐 아니라 전 세계 AI, 반도체 시장과 직결돼 있기 때문입니다. 게다가 엔비디아에 투자한 우리 국민도 많아, 이번 사태가 불러올 파장이 적지 않을 것으로 보입니다.



첫 소식, 김영아 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 엔비디아 CEO에게 의도적으로 접근한 중국 스파이란 의혹이 제기된 여성, 앨리스 황.



젠슨 황이 이 여성과의 불륜을 공식 인정했습니다.



현지 시간 8일 직원들에게 보낸 이메일에서 "아내에게 충실하지 못했고, 가족에게 상처를 줬다"고 밝혔습니다.



"변명의 여지가 없다"고 사과하면서도 "엔비디아와 미국 국가 안보를 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.



해외 언론과 앨리스 황의 SNS 등에 공개된 영상과 사진을 보면 두 사람은 최소 2024년부터 친밀한 관계를 맺어 왔습니다.



중국 언론인 출신으로 알려진 앨리스 황은 싱가포르 AI 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 출신입니다.



엔비디아는 지난 2년 동안 메가스피드에 최첨단 고성능 칩과 장비 48억 달러어치를 공급해 줬습니다.



그런데, 이 가운데 일부가 미국 정부 블랙리스트에 올라 있는 중국 기업으로 흘러 들어간 정황이 포착됐습니다.



[윌리엄 조지/수출입 데이터 분석 기업 이사 : 현재 중국 정보기관의 최우선 표적으로 미국의 AI 및 AI 하드웨어 종사자보다 우선순위가 높은 대상은 거의 상상하기 어렵습니다. (젠슨 황 같은 사람이요?) 네. 젠슨 황 같은 사람이요.]



미국 취재진이 직접 찾아가 본 메가스피드는 최근 채용된 매니저 한 명뿐인 유령 회사에 가까웠습니다.



[폴 모주르/뉴욕타임스 글로벌 기술 특파원 : 매니저 말로는 책임자들은 모두 중국에 있고 회사엔 전혀 나오지 않는다고 했습니다. 연락도 거의 안 온다고 했습니다.]



엔비디아 이사회는 국가 안보나 회사 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다면서도, 외부 전문가의 자문을 받는 독립 이사위원회가 조사에 착수했으며 젠슨 황도 적극 협조할 거라고 밝혔습니다.



(영상편집 : 신세은, 디자인 : 현민희)