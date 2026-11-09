이 대통령, 우즈베크 상원의장 접견…정상외교 성과 지원 당부

▲ 이재명 대통령이 9월 14일 청와대에서 열린 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 확대 정상회담에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 청와대에서 탄질라 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장을 접견했습니다.접견에서 이 대통령은 "한국과 우즈베키스탄이 더욱 특별한 전략적 동반자로 거듭나고 있다"며 "양국 정부가 쌓아 온 우정과 신뢰를 토대로 경제 분야에서 호혜적 협력을 강화하고 국민 간 우호와 교류도 깊어지고 있어 기쁘게 생각한다"고 말했습니다.이어 지난 9월 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 국빈 방한했던 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과의 정상회담을 환기하며 "정상외교 결과가 구체적 성과로 이어질 수 있도록 우즈베키스탄 의회 차원의 입법 지원과 합의 이행에 힘써 달라"고 당부했습니다.당시 양국 정상은 핵심 광물 공급망, 교통 물류 연계, 인공지능(AI)·디지털 전환, 문화 교류 등에서 미래지향적이고 호혜적인 협력을 확대하기로 합의한 바 있습니다.이에 나르바예바 의장은 "미르지요예프 대통령의 국빈 방한이 양국 협력을 심화하는 계기가 됐다"고 공감하며 "의회 협력을 통해 양국 관계 발전에 적극적 역할을 하겠다"고 화답했습니다.2027년 수교 35주년과 고려인 중앙아시아 정주 90주년을 맞아 '고려인 역사박물관' 건립 등 인적 교류를 활발히 추진하자는 이 대통령의 제안에도 "두 나라의 유대감을 공고히 하기 위한 노력을 의회 차원에서 적극 지원하겠다"고 호응했습니다.나르바예바 의장은 우즈베키스탄 최초의 여성 상원의장으로, '한-우즈베크 실질협력 모니터링 위원회' 위원장이기도 합니다.(사진=연합뉴스)