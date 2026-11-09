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선관위 특검, '올공 반출 투표지' 공소청·국과수에 정밀 감정 의뢰

동은영 기자
작성 2026.11.09 18:12 조회수
선관위 특검, '올공 반출 투표지' 공소청·국과수에 정밀 감정 의뢰
▲ 10월 28일 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증이 열린 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 투표지심사계수기가 설치된 모습.

6·3지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 올림픽공원 핸드볼경기장 반출 투표용지 가운데 이의 제기가 접수된 것들에 대해 추가 정밀 감정을 의뢰했습니다.

선관위 특검팀은 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 송파구 투표지의 임의검증을 통해 선별한 투표지와 투표지 보관 상자 등에 대해 수량 확인과 감정 유형별 분류를 마치고 공소청과 국립과학수사연구원(국과수) 2개 기관에 정밀 감정을 의뢰했다고 9일 밝혔습니다.

특검팀은 "두 기관에 특검의 활동 기간을 고려해 결과를 최대한 신속하게 회신해줄 것을 함께 요청했다"고 설명했습니다.

앞서 특검팀은 지난달 28∼29일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 공개 검증을 마친 뒤 반출된 투표용지 247만 장 가운데 국민의힘 참관인 측이 추가 검증을 요구한 700여 장의 이상 여부를 자체 분석해왔습니다.

추가 검증이 요구된 투표용지는 공개 검증에서 표면이 훼손되거나 사후 변형 또는 변질된 흔적이 있는 투표지, 접힌 흔적 없이 빳빳하거나 인주가 희미한 투표지 등입니다.

(사진=연합뉴스)
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