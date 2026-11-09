민주, '신천지 열람' 계속…"조직적 가입 확인"·"정치공작"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 9일 오전 경북 구미시 호텔 금오산에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 '신천지 집단 입당' 의혹에 대한 조사 결과를 두고 계파 간 해석이 엇갈리면서 당내 갈등이 가라앉지 않는 분위깁니다.친명(친이재명)계 당권파는 의미 있는 숫자가 확인됐다며 제도적인 안전장치가 필요하다고 주장하지만, 친청(친정청래)계는 '전당대회 개입설'을 뒷받침할 만한 근거가 없다며 김민석 대표를 향한 책임론을 강화하고 있습니다.민주당은 지난 6일부터 당 사무총장실에서 현역 국회의원과 지역위원장들을 대상으로 신천지 의혹 조사 결과에 대한 열람 절차에 돌입했습니다.신천지 교인으로 추정되는 일반 당원 1만 4천여 명 중 권리당원은 8천여 명인 것으로 전해졌습니다.또 민주당 지도부는 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 권리당원 수를 3천300명 규모로 파악한 것으로 알려졌습니다.이 같은 조사 결과를 두고 당권파인 조계원 대변인은 9일 당 유튜브에 출연해 "사이비 종교단체가 민주당의 민주적인 의사결정과 선거 과정에 개입하기 위해 조직적으로 가입한 정황이 드러난 것"이라고 평가했습니다.조 대변인은 "전남·광주와 전북 등 호남에서 그런 부분들이 뚜렷하게 나타나고 있지만 한두 사람, 몇 사람 없는 지역도 있다"며 "오히려 이런 것들이 조직적 가입의 정황을 분명히 드러내는 것 아닌가 생각한다"고 주장했습니다.지난 전당대회에서 당권에 도전했던 송영길 의원도 이날 신천지 조사 결과를 열람한 뒤 기자회견을 열고 "신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다"며 김민석 지도부에 힘을 실었습니다.박범계 의원도 열람을 마친 뒤 페이스북에 "신빙성 여부는 판단하기 어렵다"면서도 "치열한 경선 와중에 있었던 후보로서는 의혹을 갖고 문제를 제기할 만했다고 본다"고 김 대표를 두둔했습니다.반면 친청계는 조사 결과에 의문을 제기하며 관련 의혹을 꺼내 들었던 김 대표를 향해 공세를 펼쳤습니다.친청계 이성윤 최고위원은 이날 경북 구미에서 열린 최고위원회의에서 "비공개 열람으로 확인된 것은 '반명·분열주의·신천지' 3자 비밀 연합이나 조직적 개입 의혹은 당 대표 스스로 인정한 대로 증거가 없는 명백한 거짓이자 성공한 정치 공작"이라고 비판했습니다.이어 "언론 보도를 보면 이번 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 약 3천300명, 전체 투표 참여 인원의 고작 0.4% 수준"이라며 "그런데 고작 0.4%를 가지고 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓은 것이냐"고 목소리를 높였습니다.최민희 최고위원은 이날 페이스북에 조 대변인을 겨냥해 "당 대변인이 '심각하다'고 하고 음성적인 숫자 날조와 유언비어가 돈다"며 "차라리 명부 입수 경위와 조사자료를 전면 공개하는 게 낫지 않겠느냐"고 적었습니다.당 일각에서는 조사 결과를 둘러싼 갈등에 대한 피로감도 감지됩니다.국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 의원은 이날 라디오에서 "김민석 대표가 (의혹 제기에) 사죄를 한 상태에서 '사실은 이렇다, 의혹은 여전히 남는다' 이런 사족을 붙이지 않았으면 좋겠다"며 "그런 게 당 지도부를 오히려 어렵게 만드는 사족이고 더 이상 이 문제를 가지고 이상한 여운을 좀 안 남겼으면 좋겠다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)