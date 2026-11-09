엔비디아 "피지컬 AI 황금시대 열려…한국 AI 생태계 도약에 기여할 것"

▲ 디푸 탈라 엔비디아 엔비디아 로보틱스·엣지 AI부문 부사장이 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'의 플래너리 세션에서 발표를 하고 있다.

세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아가 지금을 "피지컬 인공지능(AI)의 황금시대가 열렸다"며 한국 AI 생태계의 도약에 기여하겠다고 밝혔습니다.디푸 탈라 엔비디아 로보틱스 및 엣지 AI 담당 부사장은 오늘(9일) 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '엔비디아 AI 데이 2026'에서 "에이전틱 AI가 피지컬 AI의 개발과 배포를 가속하는 조력자가 되면서 황금시대가 열렸다"고 말했습니다.탈라 부사장은 "엔비디아는 로봇을 직접 만드는 기업이 아니라 로봇 개발에 필요한 핵심 기술을 제공하는 플랫폼 기업"이라며 모델 학습부터 시뮬레이션, 현장 배포까지 연결하는 개방형 생태계를 구축하고 있다고 말했습니다.엔비디아는 한국이 반도체에 이어 AI 인프라까지 구축하면서 엔비디아와 협력도 산업 동맹에서 AI 동맹으로 나아가고 있다고 말했습니다.탈라 부사장은 현대차그룹과 디지털 트윈을 기반으로 로봇을 학습시키고 있다며 "실제 시간 대비 수십만 배 빠른 반복 시뮬레이션을 통해 자동차 제조 공정의 실험 속도를 높이고 있다"고 전했습니다.정소영 엔비디아 코리아 대표는 "이번 행사가 기술과 제품을 체험하는 데 그치지 않고 한국의 기업과 연구소, 스타트업이 경험과 아이디어를 나누는 교류의 장이 되기를 바란다"며 한국 AI 생태계의 도약에 기여하겠다는 뜻을 밝혔습니다.'엔비디아 AI 데이 2026'은 오는 10일까지 이틀간 열립니다.(사진=연합뉴스)