[단독] 미성년자 성희롱 게시물 삭제 신고에 경찰 "평일에 문의하라"

▲ 경찰 로고 (자료화면)

지난 주말 미성년자를 성적으로 조롱하는 게시물이 SNS에 올라와 피해자 부모가 경찰에 직접 삭제 요청 등 문의를 했지만, 경찰은 평일에 가까운 경찰서 민원실을 방문하란 답을 내놔 안일한 대응 아니냐는 지적이 일고 있습니다.지난 7일 밤, 미성년자인 A 양의 신체를 강조한 여러 장의 사진이 지인 능욕, 지인 박제 등과 같은 성적 비하 문구와 함께 SNS에 올라왔습니다.이를 본 A 양의 연락을 받고 어머니 B 씨는 곧바로 112 신고를 통해 게시물을 어떻게 삭제할 수 있는지 문의했습니다.하지만 "경찰에서는 이를 삭제할 수 없고, 사이버 수사 관련은 긴급 신고 접수가 어렵다며, 증거물을 모아 평일 9시 가까운 경찰서 민원실을 찾아 방문 접수하라"는 답변만 돌아왔습니다.불안했던 B 씨는 결국 서울경찰청 홈페이지에서 사이버수사대 당직실 번호를 찾아 직접 연락했고, 당직 경찰관은 "삭제를 관련 기관에 요청했지만 빠르면 하루 정도 걸린다"고 답했습니다.이에 B 씨는 방송통신심의위원회 홈페이지에 들어가 삭제를 신청했고 접수 10분 만에 방심위 측에서 연락이 와 겨우 삭제 조치를 밟을 수 있었습니다.자세한 내용, 오늘 SBS 8뉴스에서 전해 드립니다.(사진=연합뉴스)