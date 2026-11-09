이건희 유족 3천억 기부 결실…소아암·희귀질환자 1만 5천 명 치료

▲ 서울대병원 소아암·희귀질환지원사업단(이하 사업단)은 9일 오후 서울대어린이병원 CJ홀에서 '소아 정밀의료의 미래를 열다: 소아암·희귀질환 분야의 첨단 연구'를 주제로 국제 심포지엄을 열었다.

고 이건희 삼성 선대회장 유족의 3천억 원 기부로 2021년 시작된 '이건희 소아암·희귀질환 극복사업'을 통해 지난 5년간 환자 약 1만 5천 명이 치료받은 것으로 집계됐습니다.서울대병원 소아암·희귀질환지원사업단(이하 사업단)은 오늘(9일) 오후 서울대어린이병원 CJ홀에서 심포지엄을 열고 2021년 출범 이후 올해 9월까지 환자 2만 2천646명을 진단하고 1만 4천757명을 치료했다고 밝혔습니다.소아암·희귀질환 극복사업은 소아암과 희귀질환 환자들의 진단·치료·연구를 지원하는 중장기 사업입니다.지난 2021년 서울대어린이병원을 주관기관으로 사업단이 출범했으며, 2030년까지 10년간 진행됩니다.사업단은 지난 5년간 소아암과 희귀질환의 진단·치료 기술을 개발하고 환자 진단과 연구를 위한 인프라를 확충해 왔습니다.소아암 분야에서는 국내 최초로 소아 급성림프모구백혈병 표준치료 프로토콜을 마련했고, 희귀질환 분야에서는 기존에 알려지지 않았던 새로운 희귀질환 20종 이상을 발굴·진단했습니다.전국 희귀질환 진단 네트워크를 구축해 지역 병원에서 검체와 유전정보를 보내면 중앙 분석센터에서 분석하고, 4∼6주 이내에 진단 결과를 제공할 수 있게 지원하고 있습니다.전국 단위 협력체계도 갖춰 연구 기반을 넓히고 있습니다.사업단에는 올해 9월 기준 전국 185개 기관과 의료진 1천411명이 참여하고 있습니다.사업단이 지원하는 연구 과제는 2021년 7개에서 올해 190개로 늘었고, 소아암·희귀질환 환자 코호트에는 총 5만 7천30건의 데이터가 등록됐습니다.사업단은 앞으로 국제 협력을 위한 네트워크를 확대하는 한편 중환자실 영유아 초고속 유전자 진단, 신생아 유전체 선별검사, 산전진단, 착상 전 유전자 검사 등 조기 진단과 질환 예방을 위한 프로그램도 발전시킬 계획입니다.(사진=서울대병원 제공, 연합뉴스)