"차원 다른 엘니뇨에 올해 지구 온도 역대 4위 안에 들어"

▲ 지난 9월 6일(현지시간) 네팔 바그마티 비두르 일대 대규모 홍수 피해 지역의 한 마을에서 건물이 유실되거나 토사물에 덮여 있다. (자료화면)

전 지구 연평균 기온 상위 4위 안에 올해가 포함될 것으로 세계기상기구(WMO)가 예상했습니다.WMO는 제31차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP31) 개막일인 오늘(9일) 전 지구 기후 현황 보고서를 발표했습니다.보고서에 따르면 올해 1∼9월 전 지구 평균 지표 부근 온도는 산업화 이전(1850∼1900년) 평균보다 1.47±0.13도 높았습니다.이는 2025년(1.43도)이나 2023년(1.46도)과는 비슷하고 '역사상 가장 더웠던 해'인 2024년(1.55도)보다는 다소 낮은 수준입니다.올해 산업화 이전 대비 기온 상승 폭은 역대 최강 수준으로 발달한 엘니뇨 때문에 더 벌어질 것으로 예상됩니다.엘니뇨는 전 지구 온도를 0.1∼0.2도가량 높입니다.엘니뇨는 열대 태평양 해수면 온도가 예년보다 높은 현상으로, 현재 엘니뇨는 최소 내년 2월까지 유지될 것으로 전망됩니다.한국도 올해 기온 기록이 다시 쓰일 가능성이 큽니다.기상청에 따르면 1∼10월 평균기온은 15.5도로 같은 기간 평균기온으로는 2024년(16.2도)에 이어 두 번째로 높습니다.3위는 2025년(15.5도)입니다.올해 6∼8월 전 지구 해수면 높이는 1993년 위성으로 관측이 시작된 이래 가장 높았다고 보고서는 밝혔습니다.연평균 해수면 상승 폭은 1993∼2002년 2.4㎜에서 2017∼2026년 3.9㎜로 높아졌습니다.올해는 빙하가 녹고 바다 상층부가 열팽창한 영향에 더해 엘니뇨도 해수면 상승에 기여한 것으로 분석됐습니다.설레스트 사울로 WMO 사무총장은 "올해 전 지구 기후와 엘니뇨는 차원이 다른(off the charts) 수준"이라면서 "엘니뇨가 지구에 열을 더하진 않겠지만, 관측 이래 가장 따뜻한 바다에서 열을 더 방출시킬 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)