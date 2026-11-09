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스포츠클라이밍 대표팀, 국가대항전서 볼더링·리드 은메달

서대원 기자
작성 2026.11.09 17:24 조회수
스포츠클라이밍 대표팀, 국가대항전서 볼더링·리드 은메달
▲ 이도현의 볼더링 경기 장면

한국 스포츠클라이밍 대표팀이 국가대항전인 월드 클라이밍 네이션스 그랜드 파이널 후쿠오카 2026에서 은메달 2개를 따냈습니다.

대한산악연맹은 "대표팀이 일본 후쿠오카에서 지난 주말 열린 이번 대회 볼더링과 리드에서 각각 은메달을 따냈다"라고 밝혔습니다.

이번 대회는 올 시즌 스포츠클라이밍을 마무리하는 국가 대항전입니다.

남자 2명과 여자 2명, 지도자 1명이 한 팀을 이뤄 볼더링과 리드 종목을 다투는 대회로, 6개국이 출전했습니다.

볼더링 팀전은 남녀 각각 2개씩 총 4개의 개인 과제와 남녀 선수가 함께 출전하는 혼성 과제 1개 등 총 5개 과제로 치러졌습니다.

선수들은 팀원과 등반 동작 및 전략을 공유할 수 있고, 마지막 혼성 과제는 지도자가 선정한 남녀 1명씩 출전합니다.

리드 팀전은 2개의 루트에 남녀 각 1명씩 총 4명의 선수가 출전, 선수들의 등반 성적을 합산해 순위를 결정합니다.

한국은 볼더링 팀전에 천종원, 이도현, 노희주, 서채현이 출전했고, 마지막 혼성 과제에 도전한 이도현과 서채현이 완등하면서 최종 188.8점을 받아 일본(233.9점)에 이어 은메달을 따냈습니다.

리드 팀전에는 천종원, 이도현, 김채영, 서채현이 나서 125.0점을 기록해 일본(157.5점)에 이어 은메달을 추가했습니다.

(사진=대한산악연맹 제공, 연합뉴스)
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