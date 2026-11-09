젠슨 황 불륜 상대가 중국 간첩?…중국 정부 "뜬구름 잡는 소리"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황(오른쪽)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 여성 기업인과의 불륜 관계를 시인한 가운데, 중국 외교부는 '중국 간첩설'을 부인했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 9일 브리핑에서 황 CEO의 불륜 상대가 중국의 스파이라는 미국 정보기관발 보도에 관한 질문에 "이른바 '중국 간첩'이라는 논조는 순전히 실체 없는 것이고, 중상이자 모략"이라고 답했습니다.그는 "중국 외교부는 그 여성이 중국 정보기관에서 일한다는 보도를 부인하는 것인가"라는 추가 질의에도 동일한 답변을 내놨습니다.중국 외교부는 그간 타국이 '중국 간첩' 문제를 지적하거나 직접 대응에 나설 경우 "증거가 없다"라거나 "악의적 비방"이라는 등의 입장을 내며 부인해왔습니다.앞서 엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 언론 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다고 발표했습니다.황 CEO는 별도로 메시지를 내 불륜 사실을 인정했습니다.최근 황 CEO는 중국 정보기관 국가안전부(MSS)의 스파이로 지목된 중국 기업인 앨리스 황(중국명 황러)과 연인 관계라는 의혹을 받아왔습니다.앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 출신으로, 미 정보당국은 그가 황 CEO에 접근해 첨단 인공지능(AI) 반도체 기밀과 미 행정부 동향을 수집하려 했다고 보고 감시해왔습니다.두 사람은 2024년 6월 타이완 타이베이의 한 술집에서 나란히 앉아 술을 마시는 모습이 포착됐고, 미국 정보기관이 두 사람을 연인 관계로 판단하고 있다는 언론 보도도 나왔습니다.이날 궈 대변인은 중국 당국의 수입 승인 보류 때문에 중국 본토로 들어가려던 엔비디아 첨단 칩 약 60만 개가 수송을 기다리며 홍콩에서 보관 중이라는 외신 보도에 대한 질문에는 "미국의 대중국 반도체 수출 문제에서 중국의 입장은 일관된다"며 "구체적인 상황은 중국의 주관 부문에 문의하길 바란다"고 답했습니다.