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[머그 딥] 보조금 끊겨도 더 팔렸다…한국 시장 파고드는 중국 전기차

장훈경 기자
작성 2026.11.09 18:25 조회수
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중국 시장 탈환을 위해 현대차가 내놓은 야심작 아이오닉V.
우리 돈 2천만 원대에 한 번 충전으로 650km를 달리고 배터리와 인공지능을 현지화시킨 중국 전용 모델입니다. 그런데, 출시 첫 달 이틀간 중국에서 받아 든 성적표는 단 28대.
한때 중국에서 연간 약 179만 대를 팔며 '빅3'로 불렸던 현대차·기아의 점유율은 0.6%까지 떨어졌습니다. 그사이 한국에선 중국 브랜드인 BYD가 올해 9월까지 2만 대 넘게 팔며 수입차 4위에 올랐습니다.
정부가 보조금 기준을 손봤지만 BYD는 자체 할인으로 오히려 판매를 늘렸고, 소비자를 지원하는 방식만으로는 시장을 지키기 어렵다는 한계도 드러났습니다. 미국과 유럽은 장벽을 쌓고 있는 이 마당에 한국은 어떤 대응을 선택해야 할까요. 영상으로 만나보시지요.

(취재·구성 : 장훈경, 편집 : 김인선, 디자인 : 장지혜, 도움 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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