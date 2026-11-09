"간신히 구했다" 애타는 삼성 팬들…중고로 벌써 10만 원

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삼성라이온즈 야구단의 한국시리즈 우승에 삼성 팬들이 신문 구하기에 열을 올리고 있습니다.사회관계망서비스(SNS) 상에서는 1면에 삼성라이온즈 사진이 실린 신문을 구하는 누리꾼들이 등장했습니다.해당 신문은 '가성비 우승 굿즈'(가격대비 우수한 우승 상품)로 꼽히며 인기를 끄는 모양새입니다.삼성라이온즈 한국시리즈 우승 다음 날인 오늘(9일) 많은 조간신문이 1면 사진으로 삼성라이온즈의 우승 세리머니 사진을 게재한 가운데 우승을 기다려온 삼성 팬들은 해당 신문들을 구하기 위해 열을 올리고 있습니다.누리꾼들은 중앙지와 스포츠지뿐만 아니라 대구 지역지까지 수집하며 '우승 신문' 수집에 열을 올리고 있습니다.한 누리꾼은 온라인 게시글에 "12년 만에 우승했다"며 "신문 구하고 싶은데, 주위에 파는 곳이 많이 없어 조선일보 스포츠면만 간신히 구하고 나머지는 블로그로 모아두려고 한다"고 적었습니다.또 다른 누리꾼은 "지인에게 편의점에서 삼성라이온즈 우승 기사가 실린 종이 신문을 구해줄 수 있느냐고 연락이 왔다"며 "트위터에서 유행으로 떠올랐는지 종이 신문을 구한다는 애타는 글들이 수두룩했다"고 적었습니다.해당 SNS에는 실제로 해당 신문을 구하는 게시글들이 잇따라 올라왔습니다.한 온라인 중고거래 장터에는 삼성라이온즈 우승 순간을 담은 1면 사진을 쓴 스포츠지 1부가 판매가격 10만 원에 올라오기도 했습니다.한 누리꾼은 "지금 아니면 언제 우승하겠냐는 생각에 가성비 굿즈로 붐업되는 모양새"라며 "편의점으로 가서 마지막 남은 신문 2부를 2천 원에 구매했다"고 적었습니다.