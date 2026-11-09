메르세데스, F1 양대 타이틀 석권…6년 만에 '더블'

▲ 메르세데스의 드라이버 조지 러셀과 팀원들이 상파울루 그랑프리에서 팀의 챔피언십 우승을 기념하며, 팀 대표인 토토 볼프에게 F1 역사상 최초로 축하의 게토레이 샤워를 선사하고 있다.

2026 포뮬러원(F1) 월드챔피언십에서 메르세데스(독일) 팀이 드라이버 챔피언에 이어 컨스트럭터스(제조자) 챔피언까지 모두 휩쓰는 '더블'을 달성했습니다.메르세데스의 드라이버 조지 러셀과 키미 안토넬리는 9일(한국시간) 브라질 상파울루의 아우도드로무 조제 카를루스 파시(4.309㎞·71랩)에서 열린 2026 F1 월드챔피언십 20라운드 브라질 그랑프리(GP) 결승에서 각각 4위와 5위로 결승선을 통과했습니다.우승은 랜도 노리스(맥라렌)가 차지했고, 막스 페르스타펀과 아이작 아자르(이상 레드불)가 2∼3위에 올랐지만 이날 경기의 스타는 선수가 아닌 메르세데스 팀이었습니다.메르세데스는 러셀과 안토넬리가 4∼5위를 차지하면서 이번 시즌 컨스트럭터스(제조자) 챔피언 랭킹 포인트 652점을 확보, 2위 페라리(510점)와 격차를 142점으로 벌리며 이번 시즌 남은 레이스 결과에 상관없이 챔피언을 확정했습니다.앞서 '20세 신성' 안토넬리가 2일 멕시코 GP에서 역대 최연소 드라이버 챔피언을 확정했던 메르세데스는 컨스트럭터스 챔피언까지 따내며 올 시즌 더블을 만끽했습니다.메르세데스가 드라이버와 컨스트럭터스 챔피언을 모두 휩쓴 것은 2020년 이후 6년 만입니다.지금은 페라리로 이적한 루이스 해밀턴(영국)이 당시 메르세데스의 드라이버로 챔피언에 올랐습니다.메르세데스는 2021년 이후 5년 만에 제조자 챔피언 자리도 탈환했습니다.2021년 드라이버 챔피언은 레드불의 페르스타펀이었습니다.베테랑 러셀의 노련함과 역대 최연소 드라이버 챔피언을 확정한 안토넬리의 천재성이 시너지를 내며 악조건에서도 '더블 탑5'를 달성하는 균형 잡힌 라인업이 메르세데스의 '더블'을 끌어냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)