현지인 모집해 파괴 공작…'일회용 요원' 이용하는 러시아

▲ 러시아 국기 (자료화면)

러시아가 유럽 국가들을 대상으로 한 사보타주(파괴 공작)에 현지에 사는 일반인을 '일회용 요원'으로 적극 활용하는 것으로 드러났습니다.러시아군 총정찰국(GRU)이 2022년 우크라이나 침공 이후 자국 공작원을 유럽에 침투시키는 데 어려움을 겪자, 텔레그램 같은 온라인 앱을 이용해 현지에서 일반인을 채용해 범행을 저지르고 있다는 것입니다.폴리티코 유럽판은 9일(현지시간) 리투아니아 국가보안부 보고서 등을 통해 2024년 유럽의 폭발물 발송에 평범한 이들이 어떻게 관여하게 됐는지를 추적해 이같이 보도했습니다.'일회용 인력: 러시아의 더러운 일을 하는 평범한 사람들'이라는 제목의 폴리티코 기사에 따르면, 63세 우크라이나 국적자인 바실리 코바치는 지난해 3월 1일 라트비아 수도 리가 주변에 있는 자신의 농장에서 라트비아 방첩 기관인 국가보안국 요원들에 체포됐습니다.리투아니아와 폴란드 검찰은 코바치를 포함한 10명이 GRU의 지시를 받아 유럽 여러 나라에서 화물 소포를 이용한 방화 공격을 계획하고 실행한 것으로 보고 있습니다.조사 결과 코바치는 발화장치를 숨길 수 있도록 개조된 마사지 베개를 라트비아에서 리투아니아로 운반했습니다.현재 수감 중인 코바치는 지인을 통해 알게 된 인물로부터 텔레그램을 통해 지시를 받고 이런 일을 한 것으로 나타났습니다.코바치는 단지 물건을 옮기기만 했을 뿐 이 화물이 사보타주에 이용되는 물건인 줄 몰랐으며 돈을 받은 사실도 없다고 주장했습니다.여러 단계에 걸쳐 물건이 이동된 뒤 다른 우크라이나인이 마사기 기기와 폭발물 등을 담은 소포 4개를 만들었습니다.또 다른 우크라이나인이 이 소포를 받아 리투아니아 수도 빌뉴스의 국제특송업체 DHL 사무소에서 영국 런던과 버밍엄으로 각각 소포를 발송했습니다.런던으로 향하던 소포는 2024년 7월 20일 독일 라이프치히 공항에서 화물기에 실리기 전 지상에서 불길에 휩싸였습니다.두 번째 소포는 이틀 뒤 버밍엄의 화물 창고에서 화재를 일으켰습니다.이 우크라이나인은 다른 택배서비스를 이용해 폴란드로도 소포 2개를 추가 발송했습니다.소포 하나는 폴란드 바르샤바 인근을 지나던 트럭 안에서 폭발했으며, 나머지는 폴란드 수사당국이 온전한 상태로 회수했습니다.빌뉴스에서 발송된 이들 소포에는 마그네슘을 이용한 발화장치가 장착돼 있었습니다.그러나 연루된 10명 모두 GRU를 위해 일한다는 사실을 알지 못했다고 주장하며, 테러 혐의도 부인했습니다.폴리티코는 리투아니아 국가보안부의 수사 기록을 토대로 러시아의 우크라이나 침공 이후 GRU 요원들이 유럽에서 직접 활동하기 어려워지자 GRU가 텔레그램과 같은 메신저 서비스를 통해 사람들을 포섭하는 중개인에 점점 더 의존하고 있다고 짚었습니다.일회용 공작원들은 돈을 받고 사진을 찍거나, 소포를 발송하고, 물건을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 등의 임무를 수행합니다.이들은 작전의 전체 모습을 알지 못하며, 체포되더라고 쉽게 다른 사람으로 대체할 수 있습니다.이 지휘 체계의 정점에는 러시아 정보기관 요원들이 있습니다.리투아니아 국가보안부는 유럽에서 사보타주 임무를 수행할 공작원을 소셜미디어를 통해 모집한 인물로 GRU 소속 데니스 스몰랴니노프 대령을 지목했습니다.리투아니아 국가보안부는 공작원들이 대개 '가족 또는 사회적 관계'를 통해 연결되고, 이들 중 상당수는 경제적 어려움을 겪거나 무직이며 범죄 전력이 있다고 분석했습니다.보고서는 "이들의 가장 큰 동기는 단시간에 돈을 벌고자 하는 욕구"라고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)