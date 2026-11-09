임광현 "직장인 실질 가처분소득 늘릴 '월급방위대 TF' 설치"

▲ 임광현 대통령 비서실장이 6일 신임 법무부 장관 후보자와 국세청장, 정무수석 비서관 지명에 관한 발표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다.

임광현 청와대 비서실장은 "직장인의 생활비를 절감하고 실질적 가처분소득을 늘리기 위한 체감도 높은 정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔습니다.임 실장은 이날(9일) 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 지난주 '월급방위대 태스크포스(TF)' 설치를 지시했다며 이같이 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.임 실장은 "직장인들의 삶이 바로 민생"이라며 "직장인들 사이에서 '월급통장은 정류장'이라는 자조 섞인 말이 있는데, 월급통장은 돈이 오래 머물 호수가 돼야 한다"고 강조했습니다.이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절 '월급방위대'를 직속으로 설치한 사실을 언급하기도 했습니다.구체적으로 추진할 정책으로는 종합소득 기본공제 대상자 요건 완화, 월세 세액공제 한도 확대, 근로장려세제(EITC) 확대 등을 거론했습니다.아울러 2028년부터 단계적으로 적용되는 퇴직연금 사외 적립 의무화 등 퇴직연금 기능 강화를 통해 체불 예방, 수익률 증대 등이 촉진되도록 국회와 관련 법안을 협의하겠다고 밝혔습니다.교통비 절감을 위한 '모두의 카드' 환급 확대, 지방국립대 자녀 등록금 전액 지원, 아이돌봄서비스 정부 지원 비율 상향, 우리아이 자립펀드 신설 등이 내년 예산안에 포함돼 있다는 점도 언급했습니다.임 실장은 결혼 비용을 낮추기 위한 정책도 본격화하겠다며 예식장업의 '착한 가격 업소' 지정 확대, 공공예식장의 개방 등을 추진하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)