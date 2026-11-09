"러시아군, 전투 성과 부풀리려 AI 조작 영상 유포"

▲ 러시아 군인 (자료화면)

러시아가 인공지능(AI)으로 만든 딥페이크 영상을 동원해 우크라이나 전쟁 '성과'를 과장하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.FT에 따르면 미 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 최근 러시아 군부대와 러시아의 군사 블로거들이 온라인에 게시한 영상 가운데 최소 35건이 AI로 조작된 딥페이크 영상으로 보인다고 분석했습니다.러시아 국영 언론과 국방부도 딥페이크 영상 유포에 동참한 것으로 파악됐습니다.러시아 국방부는 지난달 중순 우크라이나 도네츠크주 최전선 도브로필리아에서 러시아 국기를 흔드는 병사들의 모습이 담긴 드론 영상을 게시했는데, 전문가들은 이 영상이 AI로 조작됐을 가능성이 크다고 보고 있습니다.영상에 찍힌 깃발이 카메라 센서 결함이나 압축 오류로는 설명할 수 없을 정도로 갑작스럽게 방향을 바꾸는 등 조작의 흔적이 뚜렷하다는 것입니다.이는 최근 점령지 확대에 어려움을 겪는 러시아군이 전투 성과를 과장하기 위한 '궁여지책'으로 풀이됩니다.러시아군은 지난달 중순 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 도브로필리아를 점령했다고 보고했으나, 실제 러시아군은 우크라이나의 방어선을 돌파하지 못하고 제한적 진격에만 그친 것으로 알려졌습니다.우크라이나 역시 러시아군의 도브로필리아 점령 주장을 공개적으로 부인했습니다.러시아의 우크라이나 영토 점령 속도도 올해 초부터 전반적으로 둔화하는 양상입니다.ISW에 따르면 러시아군이 올해 1∼10월 우크라이나에서 확보한 영토는 약 119㎢로, 지난해 확보한 4천854㎢에 크게 못 미치는 수준이었습니다.그러나 푸틴 대통령은 5년 가까이 이어진 우크라이나 전쟁에서 반드시 승리를 거두고 말겠다는 강한 일념을 가지고 있으며, 이는 현장 지휘관들이 전과를 과장해 보고하는 결과로 이어지고 있습니다.실제로 AI를 이용해 전과를 부풀린 것으로 지목된 일부 부대는 전투 성과에 대한 압박을 받고 있었다고 FT는 전했습니다.다라 매시콧 카네기 국제평화재단 선임연구원은 "러시아의 주장과 현실 사이 간극이 점점 더 커지고 있다"며 앞으로도 러시아의 '허구 홍보'가 이어질 것으로 보인다고 전망했습니다.(사진=러시아 국방부 제공, AP, 연합뉴스)