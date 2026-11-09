오르나 싶던 코스피 0.8% 또 하락…'5천피' 겨우 지켜

▲ 코스피가 하락 마감한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 40.84포인트(0.81%) 내린 5,018.85로 거래를 마쳤다.

지난주 폭락했던 코스피가 장중 오름세를 유지하지 못하고 40.84포인트(0.81%) 내린 5,018.85로 거래를 마쳤습니다.코스피는 오늘(9일) 장 초반 한때 4,990.66(-1.36%)까지 밀리며 또다시 '5천피'를 내줬지만 이후 2.24% 오른 5,172.94까지 반등했다가 장 후반 다시 하락세로 돌아서면서 약세 마감했습니다.최근 하락세의 중심에 있는 외국인 투자자는 6천889억 원 매도 우위를 보이며 오늘까지 7거래일 연속 매도 흐름을 이어갔습니다.개인은 지난 4거래일과 달리 오늘 4천889억 원을 순매도했고 기관은 7천171억 원 순매수로 4거래일 연속 매수했고 그중에서도 금융투자가 1조 1천79억 원을 순매수했습니다.두 반도체 대장주는 장중 3∼5%까지 상승폭을 키웠지만 삼성전자가 전장보다 0.64% 오른 18만 9천900원에 마감했고 SK하이닉스는 0.35% 오른 113만 6천 원에 그치며 소폭 상승세를 보였습니다.(사진=연합뉴스)