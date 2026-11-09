지지 정당 쉽게 갈아탄다…'정치적 급선회' 이유는?

▲ 미국 중간선거

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▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이달 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 공화당이 참패한 것을 두고 유권자들이 한 정당에 오래 충성하지 않고 다른 정당으로 쉽게 갈아타려 하는 경향이 미국뿐 아니라 서구 민주주의 국가 전반에서 나타나고 있다는 분석이 나오고 있습니다.월스트리트저널(WSJ)은 이번 미 중간선거에서 나타난 대규모 정치 지형 변화가 미국 텍사스주는 물론 유럽의 프랑스까지 서구 민주주의가 새로운 정치 시대에 접어들고 있음을 가리키는 신호라고 8일 분석했습니다.보도에 따르면 이들 지역의 유권자들은 정치에 피로감을 느끼고 있으며 정당에 대한 신뢰를 잃었고, 정치인들이 자기 말을 듣지 않는다고 느끼면 인내심을 거의 발휘하지 않는 모습을 띱니다.또한 자기 부모 세대가 지지하던 정당에 갈수록 애착을 덜 느끼는 반면 새로운 정당이나 새로운 정치적 호소에는 좌우를 가리지 않고 시험해 보려는 경향이 강해졌다고 WSJ은 평가했습니다.예를 들어 도널드 트럼프 미 대통령 같은 포퓰리스트 정치인에게 기회를 줄 의향이 있지만, 이번 중간선거에서 드러나듯 성과를 내지 못하면 곧바로 인내심을 잃는 식입니다.이처럼 한 정당에서 다른 정당으로 지지 성향이 급변하는 '정치적 급선회'(political whiplash)는 통계에서도 드러납니다.여론조사업체 갤럽에 따르면 미국 성인을 대상으로 전화조사를 한 결과 응답자의 45%가 자신을 무당파로 규정했습니다.이는 갤럽이 전화 여론조사를 정기적으로 실시하기 시작한 1988년 이후 가장 높은 수치입니다.반면 공화당이나 민주당을 지지한다고 응답한 비율은 각각 27%에 머물렀습니다.특히 젊은 유권자의 표심 변화가 컸습니다.미국 터프츠대의 출구조사 자료 분석에 따르면 젊은 백인 남성은 지난 2024년 대선 당시 트럼프 당시 후보에 28%포인트 차로 표를 몰아줬지만, 이번 중간선거에서는 민주당 하원 후보를 11%포인트 차로 택했습니다.런던정치경제대학교(LSE)의 정치학자 토니 트래버스는 WSJ에 "유권자들이 한 정당에 덜 애착을 느끼고 훨씬 쉽게 갈아탄다는 점이 분명하다"면서 속도가 빠른 디지털 세계가 변화의 일부를 설명한다고 진단했습니다.유럽에서는 유권자들의 불만이 기존 정당 구도를 뒤집어 놓고 있습니다.프랑스와 이탈리아, 독일, 영국에서 포퓰리스트 민족주의 성향의 신생 정당들이 부상한 게 대표적입니다.프랑스의 극우당 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 내년 프랑스 대선에서 선두 주자로 꼽히고 있습니다.트럼프 대통령 및 마가(MAGA)와 관계를 과시해 왔던 스페인 극우 복스당도 이달 말 치러지는 총선에서 사상 처음으로 연립정부 구성에 참여할 수 있는 수준의 의석을 확보할 것이란 전망도 나옵니다.이탈리아와 폴란드에서도 내년 극우 정당들이 선전할 가능성이 큽니다.영국에서는 전통적인 보수당과 노동당 양당 지지 비율이 1950년대에는 97%에 달했지만, 지난 총선에는 57%로 떨어져 5개 정당이 경쟁하는 결과로 이어졌습니다.정치 컨설팅 업체 유라시아그룹의 무즈타바 라만 유럽 총괄은 "유럽 전역의 젊은 유권자들 사이에서 명백히 불만이 커지고 있는 모습"이라며 "기존 제도권은 젊은 층의 불만에 대해 적절히 대응하지 못하고 있다"라고 진단했습니다.그는 "이는 프랑스 같은 곳에서 시위가 그토록 많은 이유"라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)