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[머그 인사이트] "업무상 만남"이라더니…젠슨 황 불륜 인정에 CEO 위기론까지

소환욱 기자
작성 2026.11.10 10:40 조회수
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엔비디아 젠슨 황 CEO가 홈페이지에 올린 사과문을 통해 불륜 사실을 인정했습니다. 그런데 파장은 사생활 문제에 그치지 않고 있습니다. 상대로 지목된 앨리스 황(황러)은 엔비디아 칩을 대량 구매한 싱가포르 기업의 전직 임원이고, 미국 정보당국은 엘리스 황이 중국 국가안전부에 포섭됐다고 판단하고 있기 때문입니다.  미국 의회는 젠슨 황에게 비공개 브리핑 출석을 요구했습니다. AI 패권 경쟁의 한가운데 선 한 인물의 불륜을 둘러싼 의혹이 미국의 국가 안보와 반도체 수출 정책 논란으로 번지고 있습니다. 영상에서 확인해보세요.

(취재 구성 : 소환욱 / 편집 : 윤예란 / 디자인 : 조승현 / 제작 : 지식콘텐츠 IP부)
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