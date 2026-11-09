미국 민주당의 선거 승리가 중국엔 AI 패권 기회?

▲ 중국 AI 키미 K3 (자료화면)

인공지능(AI) 글로벌 주도권을 놓고 중국과 치열하게 경쟁하던 미국이 야당인 민주당의 중간선거 압승으로 AI 산업 규제에 나서면 중국이 AI 패권을 차지할 기회를 갖게 될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.8일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜 타임스(FT)에 따르면 빅테크 전문가들은 AI 산업 규제를 주장하는 민주당이 AI 데이터센터 설립 등에 제동을 걸면 투자가 지연되면서 중국이 AI 주도권을 차지할 기회를 얻게 될 수 있다고 전망하고 있습니다.중국 칭화대의 글로벌 거버넌스 연구자인 멍 친지는 "미국에서 AI 산업 발전이 지연되면 중국이 미국을 따라잡을 수 있는 매우 드문 기회의 창을 얻게 될 수 있다"고 말했습니다.프랑스 투자은행 나틱시스의 고위 경제학자인 개리 응도 "중국은 미국 AI 산업 발전 지연을 기회로 여길 것"이라며 "중국은 데이터센터 건설에 대한 저항이 약한 데다 풍부한 전기공급, 발전된 산업 생태계 등 여건을 갖추고 있다"고 강조했습니다.민주당의 압승으로 미국의 AI 정책 변화 가능성이 있지만 중국에 이런 상황이 완전한 기회가 되지 않을 것이라는 분석도 나옵니다.칭화대 연구자인 친지는 "이런 기회의 창이 그렇게 오랫동안 중국에 열려 있지는 않을 것"이라며 미 민주당과 공화당 간 이견은 AI 산업의 확대보다는 AI 산업을 어떻게 발전시키느냐는 방법론과 규제 여부에 관한 것이기 때문이라고 짚었습니다.미국이 AI 발전 속도를 조절하고 있을 뿐이고 미국의 AI 주요 기업들이 국내 규제를 피해 투자의 일부분을 외국으로 돌릴 수 있다는 주장도 나오고 있습니다.중국과 무역 및 관세 분야에서 상호 거래를 선호하는 도널드 트럼프 미국 대통령과는 달리 민주당이 미국의 AI 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 전통적 성향대로 더 강하게 차단하면 중국 기업들이 타격을 받을 수 있다는 분석도 있습니다.미국의 견제가 강해지면 바이트댄스와 알리바바, 텐센트 등 중국의 주요 기술 기업들이 해외에서 데이터센터를 확보하는 데 어려움을 겪는 등 문제가 발생할 수 있다는 것입니다.글로벌 정치 리스크 자문 업체 유라시아 그룹의 댄 왕은 "미 민주당의 대중국 접근법은 트럼프 대통령과 매우 다르다"면서 궁극적으로 미국 민주당 압승이 중국 AI 생태계에 훨씬 큰 타격이 될 수도 있다고 예측했습니다.중국은 미국 중간선거 결과에 대해 아직 신중한 모습을 보이고 있습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난 5일 기자들에게 "미국 중간선거는 미국 내부의 문제"라면서 "중국은 미국과 건설적이고 전략적으로 안정된 관계 구축을 희망한다"는 원론적인 입장을 밝혔습니다.