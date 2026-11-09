프로농구 KT, 3년 만에 신인 드래프트 1순위 확보

▲ 2026 KBL 신인선수 드래프트 순위 추첨 결과

프로농구 수원 kt가 신인 선수 드래프트 1순위 지명권을 확보했습니다.kt는 오늘 서울 강남구 KBL센터에서 열린 2026 KBL 신인 드래프트 구단 순위 추첨에서 1순위 지명권을 얻었습니다.kt는 2023년 문정현을 전체 1순위로 선발한 뒤 3년 만에 1순위 지명권을 거머쥐었습니다.순위 추첨은 1∼4순위를 결정하는 1차 추첨과 5∼8순위를 정하는 2차 추첨으로 나뉘어 진행됐습니다.지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 부산 KCC와 준우승팀 고양 소노는 각각 10순위와 9순위에 자동 배정됐습니다.1차 추첨에선 지난 시즌 6강 플레이오프(PO)에 진출하지 못한 kt와 울산 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성에 각 20%의 확률이 주어졌습니다.6강 PO에서 탈락한 원주 DB와 서울 SK가 각 7%, 4강 PO에서 떨어진 창원 LG와 안양 정관장은 3%의 추첨 볼을 배정받았습니다.kt가 1순위의 행운을 잡은 가운데 현대모비스가 뒤를 이었고, 3순위는 7%의 확률을 갖고 있던 SK에 돌아갔습니다.지난해 7%의 확률을 뚫고 1순위를 차지해 문유현을 선발했던 정관장은 이번에는 3%의 확률로 4순위 지명권을 가져갔습니다.이어 2차 추첨에서 가려진 5∼8순위는 한국가스공사, DB, 삼성, LG 순이었습니다.문경은 kt 감독은 "높은 확률이라 내심 기대했는데 진짜 1순위가 될 줄은 몰랐다. 무척 기쁘다. 코치진, 사무국과 남은 시간 고민을 잘하겠다"면서 "이 좋은 기운을 정규시즌에서도 이어가 보겠다"고 소감을 밝혔습니다.현대모비스의 양동근 감독도 결과에 흡족해하며 "kt가 어떻게 뽑느냐에 따라 달라지겠지만, 신중하게 선발해 팀을 한 단계 발전시키는 계기로 삼겠다"고 말했습니다.전희철 SK 감독은 "큰 선물을 받은 것 같아 정말 기쁘다"면서 "좋은 선수가 상위 순번에 많이 있어서 우리 팀이 필요로 하는 선수, 꼭 함께하고 싶었던 선수를 이 순위에서 지명할 수 있을 것 같다"고 기대했습니다.오늘 정해진 순위에 따른 선수 지명 행사는 20일 서울 잠실학생체육관에서 열립니다.이번 드래프트엔 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 합작한 이동근(고려대), 이주영, 김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대)가 모두 참가해 눈길을 끕니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)