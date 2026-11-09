APEC 앞둔 중국 선전, 택배 검사 강화…온라인 쇼핑도 영향

▲ APEC (자료화면)

이달 18∼19일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 개최지인 중국 광둥성 선전시 당국이 우편·택배에 대한 안전 검사를 강화했습니다.9일 광둥성 우정관리국 홈페이지에 따르면 당국은 '안전하고 순조로운 APEC 정상회의 개최'를 이유로 이달 1∼22일 선전시로 배송되는 우편·택배에 대해 한시적으로 안전관리 조치를 시행 중입니다.우편·택배에 대해 보안검색 기기 통과 등 필요한 안전 검사를 할 수 있다는 설명입니다.이에 따라 우편·택배 배송 날짜가 영향을 받을 수 있으며, 검사 결과 안전관리 규정에 어긋나는 내용물이 있으면 배송이 제한될 수 있다고 당국은 밝혔습니다.특히 중국 유통업계 할인 이벤트인 솽스이(광군제·11월 11일)를 앞둔 상황에서 당국은 "온라인 쇼핑을 계획 중인 소비자는 사전에 업체 측과 소통해 구매·택배 업무를 합리적으로 조정할 것을 권한다"고 말했습니다.선전시 당국은 APEC 정상회의를 앞두고 무인기(드론) 비행을 제한하는 등 교통 통제도 강화한 바 있습니다.당국은 7∼10일 일부 구에 이어 11∼21일 시 전역에 대해 저공 항공기 비행을 금지하는 '저공비행 관리 강화' 조치를 실시합니다.무인 항공기와 헬리콥터, 연을 포함해 공중에 떠오르는 물체들이 제재 대상입니다.이뿐만 아니라 17∼19일 트럭의 일부 구역 통행을 제한하고, 위험한 화물을 운송하는 트럭은 16∼20일 시 전역을 다닐 수 없도록 했습니다.17∼20일 선전시 이외 지역에 등록된 차의 선전 내 주요 지역 통행도 제한됩니다.앞서 현지매체 선전특구보는 "'1일부터 선전 전역에서 24시간 경적이 금지된다'는 소식이 소셜미디어 등에서 퍼지며 시민들 사이에 오해가 생겼다"며 이는 수년간 이어져 온 무분별한 경적 사용 금지 조치를 연장한 것이라고 전하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)