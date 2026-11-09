[자막뉴스] "올A 받게 해주겠다"며 결혼했는데…"40년 지나도 아내 손 잡고 다녀" 젠슨 황 발언 '재조명'

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 사내 메시지를 통해 "아내에게 충실하지 못했다"며 중국 정부에 포섭된 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 사실을 직접 시인한 가운데, 불과 5개월 전 황 CEO가 방송에서 드러냈던 각별한 부부애가 재조명받고 있습니다.



앞서 엔비디아 이사회는 젠슨 황 CEO가 중국 정부의 스파이인 여성과 연인 관계였다는 의혹과 관련해 독립적인 조사에 착수했다고 공식 발표했습니다.



사태가 확산하자 젠슨 황은 "아내와 아이들에게 상처를 줬다"며 "가족들이 보내준 사랑과 함께 일궈온 삶을 훼손했다"고 고개를 숙였습니다.



그러면서도 아내와 가족들을 향해 "사랑한다"고 했습니다.



이 같은 소식이 전해지면서 지난 6월 방한 당시 국내 한 예능 프로그램에 출연해 40년간 이어온 애처가 면모를 자랑했던 젠슨 황 CEO의 발언이 또다시 주목받고 있습니다.



당시 젠슨 황은 오리건 주립대 전기공학과 재학 시절, 250명의 수강생 중 단 3명뿐이었던 여학생이자 두 살 연상의 첫사랑 아내 로리 황과의 일화를 직접 털어놓았습니다.



17세의 나이로 조기 입학해 또래보다 어렸던 젠슨 황 CEO는 해당 방송에서 "본인의 유일한 초능력이자 강점은 뛰어난 학업 성적이었다"며 아내를 향해 "자신의 숙제를 보여주겠다", "주말마다 같이 공부하면 전 과목 올 A를 받게 해주겠다"고 말했던 일화 등을 공개했습니다.



대학 졸업 후 1985년 지금의 아내와 결혼에 성공한 젠슨 황 CEO는 40여 년이 지난 지금까지도 "아내와 늘 손을 잡고 다닌다"고 밝혀 부러움을 샀지만, 불과 수개월 만에 터진 사생활 논란과 직접적인 사과 표명으로 아내와의 일화들은 씁쓸함만 남기고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)