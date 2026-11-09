하루아침에 60점 '쑥'…비법 알고보니 "중고로 구매" 발칵

▲ 스마트안경 부정행위 (자료사진)

제주의 한 고등학생이 당근마켓에서 산 스마트안경을 이용해 중간고사를 치르다 적발됐습니다.제주도교육청에 따르면 지난달 초 한 고등학교에서 1학년 A 학생이 스마트안경을 이용해 내신에 반영되는 중간고사를 치르다 적발됐습니다.A 학생은 첫날 스마트안경을 끼고 국어 시험을 봤으며, 둘째 날에도 시험 시작 후 착용하고 있던 안경을 스마트안경으로 바꿔 착용하고 사회 시험을 봤습니다.이 학생의 평소 시험 성적은 20점대였으나 스마트안경을 착용하고 본 시험 성적은 80점을 넘은 것으로 알려졌습니다.이 학생은 소위 깡통 휴대전화를 반납해 눈속임한 뒤 자신이 착용한 스마트안경과 연결된 휴대전화를 사전에 교실 내에 몰래 감춰뒀던 것으로 드러났습니다.시험 감독관은 다른 학생의 제보를 받고 스마트안경 부정행위를 적발했으며, 학교 측은 이 학생이 스마트안경을 착용하고 치른 2개 과목을 0점 처리했습니다.A 학생은 "당근마켓에서 스마트안경을 샀다"고 말했다고 교육청은 전했습니다.제주도교육청은 지난 5일 도내 고등학교 관리자와 수능 준비 교사를 대상으로 스마트안경 부정행위에 대한 교육을 실시했습니다.교육청은 수능 전날과 고사 당일 시험 시작 전에 감독관을 대상으로 추가 교육을 할 예정입니다.