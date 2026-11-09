교황, 아르헨티나 밀레이 앞서 "경제는 사람 섬겨야"

▲ 8일 아르헨티나를 방문한 교황 레오 14세가 하비에르 밀레이 대통령과 악수하고 있다.

전세계 가톨릭 수장인 레오 14세 교황이 8일(현지시간) 아르헨티나 방문에서 "경제가 사람을 섬겨야 하지 사람이 경제를 섬겨서는 안 된다"는 메시지를 전했습니다.EFE 통신 등에 따르면 교황은 나흘간의 아르헨티나 방문 일정 첫날인 이날 아르헨티나 부에노스아이레스 자유궁전에서 하비에르 밀레이 대통령 앞에서 연설하며 이같이 말했습니다.레오 14세 교황은 "특히 불확실성의 무게를 짊어진 가정과 일자리를 찾는 사람들, 오랜 세월 사회 건설에 기여한 노인들, 일을 하면서도 생계를 꾸리기 어려운 사람들을 생각한다"고 밝혔습니다.교황은 "질병과 돌봄 의존, 장애에 특별한 관심을 기울여야 한다"며 사회 안전망에서 벗어나기 쉬운 계층을 위한 의료, 교육, 생산, 연구의 중요성도 강조했습니다.레오 14세 교황의 이날 발언은 아르헨티나가 경제 여건 개선을 위해 재정지출을 과감하게 억제하는 정책을 펴는 상황에서 나왔습니다.남미의 대표적인 우파 지도자인 밀레이 대통령은 2023년 12월 재정 균형 달성과 인플레이션 억제를 약속하며 집권했습니다.이를 위해 정부 조직을 축소하고 사회보장 프로그램, 연금, 공교육, 공공의료 예산을 대폭 삭감했습니다.밀레이 대통령은 과감한 긴축을 약속하며 유세장에 전기톱을 들고 나와 휘두르기도 했습니다.아르헨티나는 이 같은 '전기톱' 긴축 정책이 시행된 이후 일자리가 줄고 가계부채 부담이 커지는 등 중산층이 큰 타격을 입었습니다.레오 14세 교황은 긴축에 따른 취약계층이 충격과 함께 민주주의 가치의 회복 필요성도 언급했습니다.교황은 "민주주의는 아르헨티나가 지켜야 할 유산의 일부"라며 "민주주의는 공적 생활에서 하는 일상적 행동을 통해서도 강화된다"며 정치 지도자들이 책임을 지적했습니다.그는 "권위는 섬김으로써 행사될 때, 당장의 이익을 넘어 미래를 내다볼 때, 모든 사람의 복지 증진에 권력을 사용할 때 가장 진정성을 갖는다"고 말했습니다.이 발언에 청중의 박수가 터져 나오자 교황은 "권력을 행사하는 사람들은 신중하게 행동하고 자신에게 맡겨진 권력의 한계를 인정할 의무가 있다"고 거듭 강조했습니다.교황은 남미 국가 간 대화와 협력도 당부했습니다.최근 브라질 대선에서 '좌파 대부' 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 승리했으나 밀레이 대통령이 이를 인정하지 않으면서 양국 관계의 긴장이 고조하고 있습니다.교황은 "남미는 역사적으로 어려운 시기에 심각한 긴장을 극복하기 위해 협상하고 이해에 도달할 방법을 찾아왔다"며 아르헨티나가 이러한 대화 의지를 지켜야 한다고 당부했습니다.밀레이 대통령은 현지 언론 인터뷰에서 교황의 연설을 "매우 뛰어난 강연"이었다고 평가하면서도 정치적 해석을 우려해 구체적인 견해를 밝히지 않았습니다.교황의 아르헨티나 방문은 1987년 요한 바오로 2세 이후 39년 만입니다.아르헨티나 출신인 프란치스코 교황은 2013년 즉위한 뒤 12년간 재임하면서 고국을 방문한 적이 없습니다.밀레이 대통령은 대선 후보 시절 프란치스코 교황을 '악마의 지상 대리인' 등으로 부르며 원색적인 비난을 쏟아내기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)